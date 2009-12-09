СБУ відповіла Ющенку, що диверсії проти нього не було

Причиною вчорашнього відключення енергопостачання київського телецентру став вихід з ладу трансформатора, а не диверсія.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомила начальник прес-центру СБУ Марина ОСТАПЕНКО, відповідаючи на запитання журналістів на прес-конференції у Києві.

«Жодної диверсії не було абсолютно, причина – застаріле обладнання», - сказала вона, зазначивши, що цей об’єкт не підпорядкований СБУ, а знаходиться на балансі Кабінету міністрів.

«Як тільки це сталося, Президент дав нам доручення перевірити. Наші працівники з’ясували, що аварія сталася саме через те, що згорів трансформатор, тому що на одній з електричних ліній проводився ремонт, а друга не витримала навантаження», - зазначила М.ОСТАПЕНКО.

При цьому вона звернула увагу на той факт, що обладнання телецентру не оновлювалося з 60-х років і там замість сучасних деталей ще використовуються лампи з водяним охолодженням. На переконання М.ОСТАПЕНКО, враховуючи це, напевно треба ставити питання про оновлення обладнання до органу влади, який має фінансувати цей об’єкт, щоб у майбутньому на ньому не відбувалося подібних інцидентів.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією компанії “Київенерго”, учора, 8 грудня, о 16.02 сталося відключення електропостачання телевізійної вежі (вул. Дорогожицька,10). Через це у столиці та ряді регіонів було припинено трансляцію більшості загальнонаціональних каналів.

Компанія з’ясувала, що причиною відключення стало пошкодження двох запобіжників на трансформаторі, який належить абоненту – Концерну РРТ, при цьому лінія з боку підстанції “Київенерго” залишалась під напругою.

Трансформаторна підстанція (ТП) телецентру обслуговується службами “Київенерго”. У компанії зауважили, що 8 грудня в ТП проводилися поточні сервісні електротехнічні роботи, які заздалегідь було погоджено зі споживачем. Чому у абонента запобіжники виявилися пошкодженими, наразі з’ясовується.

О 17.10 наслідки усунено та живлення відновлено.

Сьогодні, 9 грудня, Президент України Віктор ЮЩЕНКО попросив правоохоронні органи перевірити, чи не було диверсією проти нього вчорашнє відключення загальнонаціональних каналів.