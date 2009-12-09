Ар'єв: Межигір'я - це тільки початок, це була тільки розминка

Народні депутати України намагатимуться потрапити на територію резиденції “Межигір’я”, щоб подивитися, що з неї зробив Віктор ЯНУКОВИЧ. Про це заявив народний депутат, член фракції “Наша Україна – Народна самооборона” Володимир АР’ЄВ сьогодні на прес-конференції в УНІАН з нагоди Міжнародного дня боротьби з корупцією.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, “народні депутати спробують потрапити в резиденцію “Межигір’я”, щоб подивитися, у якому стані історична будівля монастиря і що будують на вкрадених 140 гектарах державної власності”. (УНІАН: 3 грудня ц. р. газета “Новая” опублікувала статтю “Янукович в Межигір’ї будує “Вервольф?”, в якій повідомляє, що у маєтку В.ЯНУКОВИЧА “Межигір’я” під Києвом, із таємничістю, “гідною гітлерівського бункера або підземної атомної установки”, ведеться масштабне будівництво. Як йдеться у статті, важка будівельна техніка - завантажені КамАЗи, фури, трактори - заїжджають і виїжджають з маєтку В.ЯНУКОВИЧА, в основному, після заходу сонця.)

При цьому В.АР’ЄВ заявив: “Насправді “Межигір’я” - це тільки початок, це була тільки розминка”. За його словами, “кримінальні авторитети відчули, що до влади можуть прийти “свої”, і активізують свої дії. Депутат сказав: “У мене є інформація з Управління по боротьбі з організованою злочинністю МВС про те, що в Україну з’їжджаються представники кримінальних кіл із Росії, які уже були витіснені МВС, – повідомив народний депутат. - Ці люди, це група так званих «воров в законе» - Дід Хасан, Анімоз, які були витіснені за межі України. Ці представники кримінального світу з’їжджаються в Україну, тут утворюють групи”.

В.АР’ЄВ вважає, що бандити повертаються в Україну, щоб допомагати одному з кандидатів на пост Президента. За його словами, у разі перемоги цього кандидата на виборах "ці групи становитимуть основу крила для рейдерського захоплення підприємств і майна, від великого до малого і середнього бізнесу”. “Якщо у кого є ласий шматок, він буде підданий атаці”, – заявив В.АР’ЄВ.