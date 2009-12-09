У Тимошенко досі вимагають від ПР проголосувати за «грипозний мільярд»

Перший віце-прем’єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ звернувся до народних депутатів від Партії регіонів з проханням змінити позицію і проголосувати за ухвалення закону щодо виділення 1 млрд. грн. на боротьбу з епідемією грипу.

Про це йдеться в заяві О.ТУРЧИНОВА, текст якої переданий УНІАН.

Перший віце-прем’єр зауважив, що в східній частині України, а саме в Донецькій, Дніпропетровській та Луганській областях, значно зросла кількість випадків захворювання на грип та погіршилася епідемічна ситуація. О.ТУРЧИНОВ наголосив, що у зв’язку з цим він дав доручення місцевим адміністраціям, Міністерству охорони здоров’я та головним санітарним лікарям областей провести засідання надзвичайних протиепідемічних комісій, а також посилити профілактичні обмеження та санітарні заходи.

“Крім того, я звертаюся до представників Партії регіонів із вимогою негайно переглянути позицію керівництва та парламентської фракції ПР щодо блокування надання додаткового фінансування у розмірі 1 млрд. грн. на боротьбу з епідемію, переоснащення та реформування системи охорони здоров’я”, - сказав О.ТУРЧИНОВ.

Він вважає, що депутатам від Партії регіонів було байдуже, коли грип забирав людські життя в інших областях України.

“Сподіваюся, що хоч нині, коли лихо прийшло на Донеччину – рідну землю для багатьох членів ПР, вони відкинуть політичні інтриги та проголосують за рішення, яке дасть можливість уряду ефективно протистояти поширенню небезпечної хвороби”, - додав перший віце-прем’єр.

Як повідомляв УНІАН, 3 листопада Верховна Рада внесла зміни до держбюджету на 2009 рік, якими передбачено збільшити на 1 млрд. грн. кошти Резервного фонду з метою спрямування їх на профілактику й лікування хворих на грип. За цей закон проголосував 401 народний депутат.

16 листопада Президент України Віктор ЮЩЕНКО повернув зі своїми пропозиціями закон “Про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2009 рік” для повторного розгляду Верховною Радою. Він вважає, що гроші на фінансування боротьби з епідемією грипу мають бути бюджетними, а не друкуватися Національним банком.

3 грудня Верховна Рада України скасувала закон, яким передбачалося виділення з державного бюджету 1 млрд. грн. на боротьбу з епідемією грипу.

Того ж дня парламент ухвалив у першому читанні законопроект про зміни до держбюджету про виділення 200 млн. грн. на боротьбу з грипом.