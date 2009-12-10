Ющенко: українських моряків судна «Аріана» звільнили з полону

Українських моряків судна „Аріана” звільнено з піратського полону.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв`ю журналістам повідомив Президент України Віктор ЮЩЕНКО.

„Я хотів би повідомити, що після надзвичайно складної, кропіткої роботи, після складних і напружених переговорів в даний момент фактично відбувається звільнення 24 українських моряків з корабля „Аріана”, який був захоплений піратами 2 травня поточного року”, - наголосив Президент.

Він зауважив, що переговори проходили дуже складно: „По суті, тема визволення дуже часто заходила в глухий кут”. В.ЮЩЕНКО підкреслив, що питання звільнення моряків постійно перебувало на його контролі. Так, він свого часу давав доручення Службі зовнішньої розвідки розробити спільно зі своїми міжнародними партнерами ряд сценаріїв щодо забезпечення визволення українських моряків.

„Зараз я можу сказати, що ми є свідками завершення цієї операції - українські моряки звільнені”, - підкреслив Президент.

Він привітав моряків та їх родини зі звільненням з піратського полону.

В.ЮЩЕНКО також повідомив, що дав ряд доручень щодо забезпечення їх повернення на Батьківщину. Зокрема, доручення про доставку моряків до найближчого порту, надання медичної, правової та консульської допомоги.

„Найближчим часом українським літаком вони будуть доставлені до України”, - зауважив глава держави.

„Вітаю націю, вітаю родини з успішним завершенням операції по визволенню наших моряків”, - сказав Президент.

Як повідомляв УНІАН, балкер "Аріана", який прямував з Бразилії на Близький Схід із 35 тисячами тонн сої, був захоплений 2 травня цього року в Індійському океані, на південний захід від Сейшельських островів. Пірати відвели судно в порт Хобйо в центральній частині Сомалі і зажадали у власника викуп.