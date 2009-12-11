Екс-регіонал Кисельов лякає Україну «смотрящіми» із Донецька

Народний депутат України, колишній “регіонал” Василь КИСЕЛЬОВ заявляє, що лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ та Президент України Віктор ЮЩЕНКО давно вже діють спільно.

Про це депутат і колишній член Політради ПР заявив в ефірі ТРК «Чорноморська» 10 грудня.

За словами В.КИСЕЛЬОВА, В.ЯНУКОВИЧ та В.ЮЩЕНКО давно вже діють спільно, а один із керівників штабу В.ЯНУКОВИЧА Борис КОЛЕСНІКОВ ще під час парламентської виборчої кампанії 2007 року забороняв йому критикувати В.ЮЩЕНКА.

Як приклад такої співпраці В.КИСЕЛЬОВ назвав питання підвищення соціальних стандартів. В.КИСЕЛЬОВ заявив, що особисто не голосував за це рішення: «Я, як економіст, розумію, що це авантюра, придумана Віктором Федоровичем разом з Віктором Андрійовичем”. На думку депутата, “документ, безумовно, потрібен, але не в період кризи. У період кризи це придумали для того, щоб “зарубати” отримання наступних траншів від Міжнародного валютного фонду. А увесь світ живе в борг”.

Також колишній близький соратник лідера Партії регіонів заявляє, що у разі перемоги В.ЯНУКОВИЧА на президентських виборах у кожній області України будуть призначені «смотрящіє» з Донецька. Обґрунтовуючи свою позицію, В.КИСЕЛЬОВ навів приклад Криму, де, на його думку, Сімферополь віддали «смотрящему» Олександру МЕЛЬНИКУ - депутату Верховної Ради Криму, а увесь півострів планують віддати Василю ДЖАРТИ – колишньому міністру охорони навколишнього середовища в уряді В.ЯНУКОВИЧА.

«У випадку перемоги В.ЯНУКОВИЧА на виборах Президента, в кожній області України будуть «смотрящіє» із Донецька, - заявив В.КИСЕЛЬОВ. – Тому я кажу, що не може бути В.ЯНУКОВИЧ Президентом».

Як повідомляв УНІАН, 15 вересня 2009 року президія політради Партії регіонів вирішила виключити В.КИСЕЛЬОВА з лав партії за «завдання шкоди її репутації й порушення вимог статуту» і відкликати В.КИСЕЛЬОВА з членів політради ПР.

17 вересня В.КИСЕЛЬОВ заявив про добровільний вихід із Партії регіонів. В.КИСЕЛЬОВ також заявив, що В.ЯНУКОВИЧ «передав владу в Криму криміналітету».

У жовтні фракція Партії регіонів виключила народного депутата В.КИСЕЛЬОВА зі свого складу.