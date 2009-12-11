Ющенко написав Литвину про свої тривоги

Президент України Віктор ЮЩЕНКО просить голову Верховної Ради Володимира ЛИТВИНА підтримати його у питанні звільнення міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА.

Про це йдеться у листі В.ЮЩЕНКА до В.ЛИТВИНА, текст якого розміщено на сайті Президента.

Як пише В.ЮЩЕНКО, ситуація, що складається на сьогодні в органах внутрішніх справ України, не може гарантувати забезпечення захисту прав та свобод людини і громадянина, позитивних результатів у боротьбі із корупцією та злочинністю.

“Мене надзвичайно турбує значне послаблення дій правоохоронних органів у цьому напрямі”, - наголошує Президент.

Він зауважив, що упродовж десяти місяців поточного року утримується тенденція до зменшення кількості викритих корупційних правопорушень (на 13,9%) та притягнутих до адміністративної відповідальності корупціонерів (на 15,4%). Послаблення активності боротьби з корупцією, на його думку, сталося в основному за рахунок органів внутрішніх справ (на 40,2%), кількість притягнутих до відповідальності корупціонерів за матеріалами МВС України скоротилася з 1433 до 858 осіб. Погіршилася якість збору доказів корупційної діяльності. Відсоток закритих адміністративних справ у поточному році зріс до 22,3%.

Крім того, пише Президент у листі до голови ВР, зростає і кількість злочинів, «однак рівень їхнього розкриття щомісяця знижується і досяг, на мій погляд, критичної межі, коли залишаються нерозкритими більше 30% злочинів».

Він зауважив, що на 1 грудня поточного року залишилися нерозкритими з минулих років майже 7 тис. умисних убивств, 18 тис. розбоїв, 216 тис. грабежів та близько 1 млн. 400 тис. крадіжок.

За словами В.ЮЩЕНКА, уже цього року судами виправдано 24 особи, які притягувалися як обвинувачені у кримінальних справах, що розслідувалися в органах внутрішніх справ, з них шестеро перебувало під вартою.

Наведене, за його словами, і стало причиною того, що за останні роки Україна суттєво погіршила свій рейтинг доброчесності: із 99-го місця у 2006 році до 146-го у 2009 році. Він нагадав, що, згідно із черговим звітом міжнародної правозахисної організації Transparency International щодо рівня корупції у світі «Барометр глобальної корупції - 2009», Україна посіла останню сходинку серед «нових незалежних країн».

В.ЮЩЕНКО наголосив, що його неодноразові звернення до міністра внутрішніх справ з вимогою активізувати роботу в системі правоохоронної діяльності ігноруються, і свої непрофесійні дії та провальні результати роботи Ю.ЛУЦЕНКО намагається перекласти на інших осіб.

“Повідомляю Вас про те, що я порушив перед прем`єр-міністром України Ю.ТИМОШЕНКО питання про невідкладне звернення до Верховної Ради України з поданням про звільнення Ю.ЛУЦЕНКА із займаної посади міністра внутрішніх справ України. Виходячи з викладеного, сподіваюся на Вашу конструктивну громадянську та державницьку позицію”, - йдеться у листі до В.ЛИТВИНА.