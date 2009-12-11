Луценко: я тепер вимушений говорити про бездарне правління Ющенка
Судитися з Президентом міністр не хоче
Міністр внутрішніх справ України, лідер «Народної самооборони» Юрій ЛУЦЕНКО заявляє, що спокійно ставиться до чергової спроби його відставки.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам в Києві, відповідаючи на запитання, як він ставиться до перспектив своєї можливої відставки.
«Нормально оцінюю. Кожного грудня мене намагаються зняти, і в 2006-му, і в 2008-му, буде і в 2009-му році. В понеділок я відсвяткую свої 45 років. Після цього приступимо до чергового очікування результатів зняття мене з посади об’єднаною командою ЮЩЕНКО-ЯНУКОВИЧА. Ця солодка парочка вчергове буде демонструвати спільний інтерес», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.
На запитання, чи має він намір судитися з Президентом з приводу його висловлювань на адресу МВС, Ю.ЛУЦЕНКО сказав: «Я не вважаю, що можна судитися з Президентом. Дійсно, я вважаю це неетично, але говорити в очі, що я думаю про його бездарне правління, я тепер вимушений». В той же час на запитання, як він діятиме, якщо Президент, у свою чергу, за висловлювання на свою адресу подасть до суду, Ю.ЛУЦЕНКО відповів: «Нехай звертається до суду, багато справ я виграв».
При цьому Ю.ЛУЦЕНКО повідомив, що, за його інформацією, «сьогодні Президент запропонує РНБО пропозицію прийняти рішення про моє зняття з посади, не запросивши мене туди».
На переконання Ю.ЛУЦЕНКА, «Президент боїться вступити зі мною в діалог. В цьому діалозі він знає, що програє”. “Він не тільки на РНБО, він ні в якому суді зі мною не збереться, але я готовий до публічних дискусій з ними, з представниками Секретаріату, але вони до цього не готові», - зауважив глава МВС.
Як повідомляв УНІАН, 9 грудня на нараді в Секретаріаті Президента з питань протидії корупції, контрабанді, нелегальній міграції В.ЮЩЕНКО звинуватив керівників правоохоронних органів в корупційній діяльності, після чого міністр внутрішніх справ Ю.ЛУЦЕНКО на знак протесту пішов з наради.
10 грудня Президент України закликав прем`єра звернутися до ВР з поданням про звільнення Ю.ЛУЦЕНКА з посади міністра внутрішніх справ.
Глава держави мотивував необхідність звільнення Ю.ЛУЦЕНКА, зокрема, значним послабленням активності боротьби з корупцією і злочинністю.
За словами В.ЮЩЕНКА, сьогодні правоохоронні органи продовжують працювати неефективно. “Головне завдання правоохоронної системи, яке полягає в безумовному забезпеченні конституційних прав і свобод кожної людини і громадянина, не виконується”, - констатував глава держави.
За його словами, неодноразове привернення уваги міністра внутрішніх справ України до активізації роботи у системі правоохоронної діяльності ігнорується.