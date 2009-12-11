Експерт думає, що через грип Донбас не впізнає у Януковичі «свого»
"Грипозний мільярд" все ще на часі?
Заступник директора Агентства моделювання ситуацій (АМС) Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ вважає, що друга хвиля епідемії грипу, що зараз спостерігається на сході України, може радикально позначитись на рейтингу кандидата у Президенти Віктора ЯНУКОВИЧА, парламентська фракція якого не голосувала за виділення грошей на боротьбу з цим захворюванням.
Про це говориться в коментарі О.ГОЛОБУЦЬКОГО щодо введення карантину в донецьких школах, переданому агентству УНІАН.
«Складно зрозуміти, чим керувалася фракція Партії регіонів, яка пішла на поводі у Президента Віктора ЮЩЕНКА і не підтримала виділення необхідних коштів на боротьбу з епідемією грипу. Тепер, після початку прогнозованої другої хвилі епідемії, що уразила саме східні регіони України, команді ЯНУКОВИЧА складно буде виправдатися перед виборцями», - вважає О.ГОЛОБУЦЬКИЙ.
Причому, переконаний експерт, ця хвиля невдоволення торкнеться як медичних працівників, так і передбачуваних жертв вірусу. «В даному разі ЮЩЕНКО і ЯНУКОВИЧ виглядають як безумовні деструктори, які через політичну кон`юнктуру пожертвували здоров`ям тисяч співгромадян», - вважає О.ГОЛОБУЦЬКИЙ.
На його думку, синхронність дій команд В.ЮЩЕНКА і В.ЯНУКОВИЧА більшою мірою шкодить саме кандидату від Партії регіонів, чий електорат категорично не сприймає подібні методи політичної боротьби.
«Технологи ЯНУКОВИЧА відверто недооцінюють згубність ідеологічного загравання з ЮЩЕНКОМ. Вже сьогодні головним наслідком такої асиміляції ЯНУКОВИЧА стала втрата ним іміджу «жорсткого господарника» і перетворення на деструктивного популіста», - вважає політолог.
При цьому він переконаний, що В.ЯНУКОВИЧ перестає бути «своїм» для значної частини виборців Східної України, що, безумовно, позначиться на результаті виборів.
«Завтра шахтарі, хіміки і металурги Донбасу перестануть впізнавати в цьому кандидатові того політика, заради якого вони готові були їхати до Києва для боротьби з «помаранчевою чумою», - вважає О.ГОЛОБУЦЬКИЙ.