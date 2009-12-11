Експерт думає, що через грип Донбас не впізнає у Януковичі «свого»

Заступник директора Агентства моделювання ситуацій (АМС) Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ вважає, що друга хвиля епідемії грипу, що зараз спостерігається на сході України, може радикально позначитись на рейтингу кандидата у Президенти Віктора ЯНУКОВИЧА, парламентська фракція якого не голосувала за виділення грошей на боротьбу з цим захворюванням.

Про це говориться в коментарі О.ГОЛОБУЦЬКОГО щодо введення карантину в донецьких школах, переданому агентству УНІАН.

«Складно зрозуміти, чим керувалася фракція Партії регіонів, яка пішла на поводі у Президента Віктора ЮЩЕНКА і не підтримала виділення необхідних коштів на боротьбу з епідемією грипу. Тепер, після початку прогнозованої другої хвилі епідемії, що уразила саме східні регіони України, команді ЯНУКОВИЧА складно буде виправдатися перед виборцями», - вважає О.ГОЛОБУЦЬКИЙ.

Причому, переконаний експерт, ця хвиля невдоволення торкнеться як медичних працівників, так і передбачуваних жертв вірусу. «В даному разі ЮЩЕНКО і ЯНУКОВИЧ виглядають як безумовні деструктори, які через політичну кон`юнктуру пожертвували здоров`ям тисяч співгромадян», - вважає О.ГОЛОБУЦЬКИЙ.

На його думку, синхронність дій команд В.ЮЩЕНКА і В.ЯНУКОВИЧА більшою мірою шкодить саме кандидату від Партії регіонів, чий електорат категорично не сприймає подібні методи політичної боротьби.

«Технологи ЯНУКОВИЧА відверто недооцінюють згубність ідеологічного загравання з ЮЩЕНКОМ. Вже сьогодні головним наслідком такої асиміляції ЯНУКОВИЧА стала втрата ним іміджу «жорсткого господарника» і перетворення на деструктивного популіста», - вважає політолог.

При цьому він переконаний, що В.ЯНУКОВИЧ перестає бути «своїм» для значної частини виборців Східної України, що, безумовно, позначиться на результаті виборів.

«Завтра шахтарі, хіміки і металурги Донбасу перестануть впізнавати в цьому кандидатові того політика, заради якого вони готові були їхати до Києва для боротьби з «помаранчевою чумою», - вважає О.ГОЛОБУЦЬКИЙ.