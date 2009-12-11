Президент України Віктор ЮЩЕНКО вітає українців з рішенням УЄФА про проведення Чемпіонату Європи з футболу 2012 року у чотирьох українських містах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЮЩЕНКО сказав, виступаючи на урочистостях з нагоди 70-ї річниці утворення Рівненської області.

«Це наша перемога. Слава Україні!», - сказав Президент.

Він назвав рішення УЄФА великою перемогою України, зауваживши, що так далеко на Схід Європи чемпіонат ще не проводився.

В.ЮЩЕНКО пригадав, як 2,5 роки тому переконував УЄФА, що кращого місця для проведення Євро-2012, ніж Польща та Україна, немає. «І я радий, що разом з моїм другом Лєхом КАЧИНСЬКИМ (Президент Польщі – УНІАН) ми знайшли аргументи для прийняття цього політичного рішення», - сказав В.ЮЩЕНКО.

“Я вітаю рішення Спілки європейських футбольних асоціацій (УЄФА), яким підтверджено статус Донецька, Львова, Харкова як приймаючих міст фінальної частини Чемпіонату Європи 2012 року з футболу, а Києва – як міста проведення фіналу чемпіонату”, – заявив Президент.

“Сьогодні – наша спільна велика перемога, перемога всієї України. Ми гідно пройшли разом з нашими польськими та європейськими партнерами весь шлях від квітня 2007 року, коли отримали право приймати у себе Євро-2012, до сьогодні, коли було підтверджено проведення чемпіонату в Україні та Польщі”, – сказав В.ЮЩЕНКО.

Він подякував у першу чергу президенту УЄФА Мішелю ПЛАТІНІ, який свого часу прийняв це непросте рішення.

Також В.ЮЩЕНКО висловив подяку віце-прем’єр-міністру Івану ВАСЮНИКУ, керівництву Федерації футболу України на чолі з Григорієм СУРКІСОМ, усім причетним урядовцям, відповідальним посадовцям за виконану роботу, а також голові НБУ Володимиру СТЕЛЬМАХУ за виділений ресурс для фінансування об’єктів Євро-2012.

Крім того, Президент привітав мерів міст, в яких відбуватимуться матчі чемпіонату, і висловив упевненість у тому, що вони зроблять все, щоб достойно забезпечити проведення Євро-2012 на найвищому рівні.

Користуючись нагодою, В.ЮЩЕНКО запросив усіх європейців приїжджати до України на чемпіонат.

“Я вітаю наших польських партнерів. Солідарність і взаємна підтримка допомогли нам досягти спільної мети. Це ще один вияв українсько-польської дружби й партнерства. Я підтверджую запрошення гостям з усієї Європи і світу прибути в Україну на Євро-2012”, – заявив В.ЮЩЕНКО.

“Не маю жодного сумніву, що всі підготовчі роботи будуть завершені вчасно і якісно, а чемпіонат Європи стане справжнім, великим спортивним святом для нас усіх”, – запевнив він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Виконком УЄФА ухвалив рішення, що матчі фінальної частини Євро-2012 відбудуться у 4 українських містах – Києві, Донецьку, Львові і Харкові, а фінал чемпіонату буде зіграно у столиці України.