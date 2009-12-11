Тимошенко розказала, що виконує бюджет «нетрадиційними методами»

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що державний бюджет в 2009 році недоотримує до 40% надходжень від усіх податків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова уряду заявила сьогодні, відповідаючи на запитання студентів під час установчого засідання студентської ради при Кабінеті міністрів.

«Сьогодні в бюджеті держави приблизно 40% не виконується надходжень усіх податків», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, недоотримання доходів від податкових надходжень пов`язане зі світовою фінансовою кризою, в результаті якої українські підприємства-експортери втратили традиційні ринки збуту своєї продукції, зокрема, підприємства металургійної та хімічної галузей.

Водночас прем`єр підкреслила, що уряд виконує бюджет на основі нетрадиційних підходів із формування прибуткової й витратної частини бюджету.

Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що Україна, як і всі інші країни світу, «розігріває» економіку за рахунок залучення зовнішніх і внутрішніх запозичень для покриття дефіциту бюджету. При цьому, за її словами, Україна утримує дефіцит бюджету на рівні 3% проти аналогічних показників у інших країнах, приміром, 10% - у Росії, 12% - у США.

Прем`єр-міністр повідомила, що Україна в 2009 році забезпечила рекордний обсяг погашення зовнішнього боргу.

«У нас ніколи не було такого рекордного повернення: в 2009 році в умовах кризи Україна повернула 46 млрд. грн., і ми не допустили руйнування фінансової системи країни. Зовнішні борги ми тримаємо на високому рівні економічної культури. Все йде дуже чітко за тими показниками, які фіксує світ», - пояснила вона.

Як повідомляв УНІАН, Державний бюджет України за січень-жовтень 2009 року зведений із дефіцитом 27 млрд. 859,6 млн. грн. Зведений бюджет – із дефіцитом 28 млрд. 414,1 млн. грн. Податкові надходження до Держбюджету за звітний період становили 115 млрд. 106,1 млн. грн., неподаткові – 43 млрд. 498,3 млн. грн.