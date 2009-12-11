Литвин: доопрацьований проект держбюджету-2010 до ВР не надходив
"До виборів бюджету не буде"
Доопрацьований проект Закону “Про Державний бюджет України на 2010 рік” з Кабінету міністрів України до парламенту не надходив.
Про це сказав журналістам голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН, повідомили УНІАН у прес-службі парламенту.
В.ЛИТВИН зазначив, що «треба чітко усвідомити ту обставину, що до завершення президентських виборів бюджету не буде».
При цьому керівник парламенту висловив переконання, що необхідно «припинити умовляння один одного, а говорити про відповідальність за відсутність бюджету, оскільки два тижні збігли, а документ до Верховної Ради не надійшов, що є абсолютно ненормальним явищем».
Голова ВР також назвав «безглуздим» «змагання, на якій основі подаватиметься проект бюджету». «Є чинний закон, і проект має подаватися на його базі. Все інше - демонстративне нехтування засадами нашого життя», - заявив В.ЛИТВИН.
На його думку, залишається сподіватися, що по завершенні президентських перегонів «люди зроблять нормальний вибір, і тоді буде той бюджет, який потрібен країні, а не тому чи іншому клану».