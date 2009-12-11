“Нова Україна” піде на парламентські та місцеві вибори
Семиноженко очолив блок
Міжпартійний з’їзд Громадянського блоку “Нова Україна”, який відбувся сьогодні в Києві, ухвалив рішення про участь блоку в наступних виборах до Верховної Ради та місцевих рад.
Як повідомили УНІАН у прес-службі “Нової України”, лідером виборчого Громадянського блоку обрано академіка НАН України Володимира СЕМИНОЖЕНКА.
Виступаючи на з’їзді, В.СЕМИНОЖЕНКО заявив, що “партійна демократія” в Україні провалилася, партії виявилися неспроможними представляти інтереси суспільства.
“Сьогодні влада в країні належить кільком фінансовим групам, які діють через великі партії. Вони же мають “ексклюзивне” право формувати законодавчу та виконавчу владу. У нашій державі сформовано специфічний політичний режим, і він не є демократичним”, - зазначив В.СЕМИНОЖЕНКО.
У цьому контексті він заявив, що Громадянський блок “Нова Україна” розпочинає “громадянську інтеграцію”, адже об’єднання лише формально є міжпартійним об’єднанням і фактично виходить за межі партійності.
Зокрема, за словами В.СЕМИНОЖЕНКА, не партійний квиток, а особисті якості будуть визначальними при виборі кандидатів до виборчих списків.
“Громадяни мають не тільки знати, кого обирають до влади, але й обиратися самі. Ми відкриваємо виборчі списки для тих, кого суспільство вважає достойним представляти свої інтереси у владі”, - заявив лідер об’єднання.