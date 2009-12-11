Тимошенко пораділа рішенню УЄФА і ще раз дорікнула Ющенкові

Прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО планує взяти участь у презентації 14 грудня в Києві головного символу-логотипу Євро-2012.

Про це вона сказала сьогодні на брифінгу, повідомили УНІАН в Управлінні у зв’язках зі ЗМІ Секретаріату Кабінету міністрів. (Очікується, що офіційну делегацію УЄФА на цій презентації очолюватиме президент УЄФА Мішель ПЛАТІНІ – УНІАН).

“Найближчими днями буде презентація головного символу-логотипу Євро-2012. Думаю, що я також з великим задоволенням буду присутня на цій події”, - зазначила Ю.ТИМОШЕНКО, висловивши переконання, що уряд зробив все можливе, щоб Україна сьогодні отримала право проводити Євро в усіх чотирьох українських містах, з фіналом у місті Києві.

“Я думаю, що ще багато буде проблем і складнощів, ще багато буде перепон на шляху до того, щоб остаточно і красиво провести Євро у 2012 році. Але тепер у мене немає сумнівів, що ніхто нас не зупинить на цьому прекрасному шляху розбудови України і зміцнення авторитету України в європейській спільноті, у світі, в тому числі, і у футбольному середовищі”, - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона також висловила сподівання, що після такої перемоги України по визначенню чотирьох українських міст для проведення Євро-2012 Президент Віктор ЮЩЕНКО відкличе своє вето з закону про фінансування Євро-2012, “тому що зараз не треба влаштовувати фінансових голодоморів, а треба відкрити всі шляхи для підготовки України до Євро-2012”.

При цьому вона знову підкреслила, що в законі про фінансування Євро-2012 передбачений “той ресурс, і те джерело, яке абсолютно немає ніякого відношення до емісії”.

“Це прекрасна нагода об’єднати зусилля всіх політиків не на розбрат, не на протистояння і руйнацію, дискредитацію, а об’єднати зусилля всіх політиків на розбудову і становлення України, в тому числі через підготовку до Євро 2012”, - підсумувала Ю.ТИМОШЕНКО.