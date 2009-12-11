Ющенко знає, де в України «ахіллесова п'ята»

Президент України Віктор ЮЩЕНКО переконаний, що діюча Верховна Рада ніколи не ухвалить зміни до Конституції, у тому числі щодо скасування депутатської недоторкагності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв’ю рівненським телерадіоканалам.

В.ЮЩЕНКО нагадав, що запропонував парламенту внести зміни до Конституції та змінити виборчу модель. «Процедура формування влади – це ахілесова п’ята України», - сказав В.ЮЩЕНКО.

За його словами, конституційна реформа 2004 року призвела до того, що у владу, зокрема, у парламент, потрапили люди із судимостями, «люди, яких у народі називають рецидивісти». «Є вбивці, яких шукають по всій країні…», - додав він.

На думку Президента, це сталося через те, що Україна ще не була готова до переходу до парламентської моделі влади, оскільки суспільство не є ідеологічно структурованим.

«Суспільство повинно мати злодіїв, дефектних людей, але вони не повинні потрапляти у владу», - зауважив В.ЮЩЕНКО.

Тому він вважає сьогодні дуже важливим повернення до мажоритарної системи виборів до місцевих органів влади і запровадження відкритих списків на виборах до Верховної Ради.

Також Президент висловився за скасування депутатської недоторканності.