Ющенко погрожує розпустити Раду

Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє, що Верховна Рада буде розпущена, якщо вона не прийме нової Конституції протягом 100 днів з внесення її проекту до парламенту.

Про це йдеться у заяві В.ЮЩЕНКА, розміщеній на офіційному сайті Президента України.

Звертаючись до співвітчизників з приводу результатів всенародного обговорення проекту Конституції, Президент наголошує: “Український народ за два місяці зробив роботу, яку депутати не спромоглися виконати за п’ять років. Разом ми створили народний проект Конституції. Разом маємо довести справу до кінця. Якщо протягом 100 днів Верховна Рада не дасть Україні нової Конституції, її повноваження будуть достроково припинені. Позачергові вибори відбудуться з одночасним референдумом щодо ухвалення Основного Закону держави”.

За словами В.ЮЩЕНКА, ним дані доручення щодо фахового опрацювання результатів всенародного обговорення проекту Конституції. “З урахуванням висловлених пропозицій та зауважень законопроект буде доповнено та внесено на розгляд Верховної Ради. Я твердий у своєму намірі поставити перед парламентом питання про невідкладне затвердження нашого спільного проекту Конституції”, - зазначив глава держави.

Як зауважив Президент, всенародна дискусія продемонструвала, що конституційні ініціативи сприйняті суспільством, відповідають інтересам та цінностям громадян, і це переконує його у правильності власних дій щодо вдосконалення конституційних основ України, утвердження її як незалежної правової демократичної держави.