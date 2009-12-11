Гриценко назвав двох «директорів грипозної паніки»

Кандидат на пост Президента України Анатолій ГРИЦЕНКО заявляє, що під час проведення виборчої кампанії чинний глава держави і прем’єр-міністр перемкнули увагу людей з гострих питань життя країни на паніку.

“З початком виборів нічого не змінилося. Якщо увімкнути телевізор, можна побачити, як Президент говорить погані слова на адресу прем’єр-міністра, якщо ж перемкнути канал, то побачимо, як прем’єр говорить те ж саме про главу держави”, - висловив своє ставлення до ходу президентської виборчої кампанії А.ГРИЦЕНКО, повідомили УНІАН у його прес-службі.

Водночас, кандидат у президенти відзначив іншу особливість нинішньої кампанії – вдалу спробу перемкнути увагу людей з гострих питань, які потребують відповідей, на паніку.

“Чому стоїть промисловість, не фінансуються ключові програми бюджету, зростає безробіття, не несуть відповідальність за свої вчинки ЛОЗІНСЬКИЙ чи депутати-педофіли? Замість того, щоб відповісти на ці актуальні запитання, нам показують епідемію грипу, і це робиться свідомо”, - зазначив А.ГРИЦЕНКО і вкотре заявив, що “директорами паніки” є чинний Президент і прем’єр-міністр.

За його словами, “саме вони зупинили як країну, так і виборчу кампанію”. “Протягом місяця кандидати не могли зустрічатися з людьми, відвідувати регіони, а у цей час ЮЩЕНКО і ТИМОШЕНКО не зникали з екранів телебачення, проводили у прямому ефірі свої наради, їздили по ночах з телекамерами розвантажувати літаки та ходили по лікарнях, тиснучи руки начебто хворим”, - сказав він.

Також кандидат у президенти вкотре попередив правоохоронців про можливі екстремальні несподіванки під час Новорічних свят.

“Якщо підтвердиться інформація, що на сотні мільйонів доларів закуповуються годинники, парасольки, светри, куртки з символікою певної політичної сили, флешки для студентів для того, аби роздати на Різдво та Новий рік виборцям з метою підкупу, таким кандидатам потрібно дати жорстку відповідь від правоохоронців. Адже усі ці “подарунки” закуповуються за вкрадені з бюджету гроші громадян”, - наголосив А.ГРИЦЕНКО.