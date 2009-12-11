Тимошенко: я надто добре знаю українських політиків

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО не має наміру розлучатися зі своєю косою.

Про це вона сказала в ексклюзивному інтерв`ю "Лівому берегу".

Відповідаючи на запитання, навіщо їй президентство, враховуючи, що це - важка для жінки праця, чи не жаль їй себе, Ю.ТИМОШЕНКО призналася: "Звичайно, жаль. Буває, хочеться відпочити подовше, поспати…, повернутися до уранішніх пробіжок лісом, із собаками пограти… Так, правда, жити повноцінним життям, своїм життям. З другого боку, я надто добре знаю всіх українських політиків, особливо тих, що балотуються в президенти. Знаючи їх моральні, інтелектуальні якості, я не можу залишити на них країну. Це все одно, що пройти повз, коли якийсь злочинець дівчину гвалтує… Розумієте, не можна залишати на їхніх руках прекрасну дівчину, Україну, щоб вони її, не дай Боже, не зґвалтували".