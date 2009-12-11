Звільнена "Аріана" ще не зрушала з місця

У Службі зовнішньої розвідки (СЗР) заявляють, що на сьогодні передчасно говорити про порт слідування звільненого з піратського полону судна “Аріана”.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Служби зовнішньої розвідки України.

“На сьогодні ще передчасно говорити про якийсь конкретний порт слідування судна, як це було зроблено у деяких коментарях, а також про інші деталі операції на її завершальному етапі, оскільки вона здійснювалася СЗР України у конфіденційному режимі із застосуванням розвідувальних сил і засобів”, - зазначили в прес-службі.

У СЗР повідомили, що станом на 11 грудня на судні «Аріана» тривають регламентні роботи щодо відновлення його життєдіяльності. Поряд із судном знаходиться фрегат ВМС США. Члени його команди доставили на «Аріану» близько 20 барелів легкого пального, яке використовується для живлення дизель-генератора, що забезпечує функціонування засобів зв’язку та систем життєзабезпечення.

Американські військовослужбовці також доставили на судно в необхідній кількості продукти харчування і питну воду. Членам екіпажу надана невідкладна медична допомога. Стан їхнього здоров`я задовільний.

За оцінками механіка і капітана судна, основний двигун не пошкоджений, і при наявності пального судно може рухатися. Однак шипчандерні компанії побоюються здійснювати доставку пального у район стоянки «Аріани» через загрозу захоплення їхніх суден піратськими угрупованнями. У зв’язку з цим Службою зовнішньої розвідки України вживаються необхідні заходи для сприяння судновласнику у доставці важкого пального та вирішення інших питань.

Що стосується появи повідомлень і коментарів про внесення частини викупу за звільнення судна деякими кандидатами в президенти України та про вирішальну роль окремих діячів у позитивному завершенні переговорного процесу, то у Службі зовнішньої розвідки зазначили, що все це “далеке від істини, вводить в оману громадськість, наносить шкоду іміджу держави і не сприяє доведенню операції до логічного завершення та звільненню інших українських громадян, котрі ще перебувають у піратському полоні”.