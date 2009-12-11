Ющенко висловив співчуття Президентові Туреччини

Президент України Віктор ЮЩЕНКО висловив співчуття Президенту Турецької Республіки Абдулаху ГЮЛЮ з приводу загибелі гірників внаслідок аварії на шахті у провінції Бурса.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Президента.

«У цей сумний для Туреччини день від імені народу України та від себе особисто висловлюю щирі співчуття Вам та сім’ям загиблих», - йдеться в телеграмі глави Української держави.

Як повідомляє Бі-Бі-Сі, у результаті вибуху газу на шахті в Туреччині загинули 19 гірників. Вибух стався на глибині понад 200 м, утворився завал породи і спалахнула пожежа.