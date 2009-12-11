Народна самооборона підтримає на виборах Тимошенко

З’їзд партії «Вперед, Україно!», який пройшов у Києві, прийняв рішення підтримати на президентських виборах кандидатуру Юлії ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, за таке рішення проголосували 112 делегатів з’їзду з усіх регіонів України.

Також з’їзд прийняв рішення про зміну назви партії на «Народна самооборона».

Виступаючи перед делегатами з’їзду, лідер партії «Народна самооборона», міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО, який взяв два дні відпустки за власний рахунок, нагадав, що у 2004 році на Майдані усі думали, що наступний кандидат у президенти буде “явно українським і демократичним”. “На жаль, ми помилилися. Ми скандували: Україна! Ющенко! Я цього не забув. Але чи став тоді кандидат у президенти нашим Президентом? Чи той Президент ЮЩЕНКО, на якого народ покладав надію? Мушу сказати – ні”.

За словами Ю.ЛУЦЕНКА, чинний Президент Віктор ЮЩЕНКО не виконав жодної зі своїх обіцянок, які давав на Майдані.

«Наш ЮЩЕНКО, досягнувши влади, мав зовсім інші цілі, далекі від позиції Майдану. Він і пальцем не поворухнув, щоб зробити щось із цих гасел. Я стверджую як політик, як двічі міністр МВС: ренесанс «бандюковичів» - прямий результат свідомого небажання ЮЩЕНКА посадити бандитів у тюрми», - заявив Ю.ЛУЦЕНКО.

На його переконання, економічний інтерес «звів до купки, аж до поцілунків ЮЩЕНКА і ЯНУКОВИЧА». «Їхня любов - задля одного: не допустити до влади нині діючого прем’єр-міністра, кандидата у президенти ТИМОШЕНКО», - наголосив лідер «Народної самооборони».

Як вважає Ю.ЛУЦЕНКО, В.ЮЩЕНКО, ставши Президентом, почав “день від дня нищити помаранчеву команду і ТИМОШЕНКО”. “Там, де щось робиться урядом, там завжди вставляється палка в колеса, вірніше, дві палки – одна від ЯНУКОВИЧА у парламенті, друга – від ЮЩЕНКА на Банковій», - зазначив Ю.ЛУЦЕНКО.

Звертаючись до делегатів з’їзду, він сказав, що у нинішніх президентських перегонах є достойні кандидати. Зокрема, серед них він назвав Володимира ЛИТВИНА, Сергія ТІГІПКА, Анатолія ГРИЦЕНКА, але зауважив при цьому, що жоден з них не сказав нічого про те, чи є у нього команда, хто буде генеральним прокурором, міністром фінансів тощо. На переконання Ю.ЛУЦЕНКА, політична сила, яку він очолює, а також політична сила, яку підтримує «Народна самооборона» не зрадили Майдан, і саме тому необхідно підтримати на виборах Ю.ТИМОШЕНКО.

«Крім того, що ТИМОШЕНКО здатна навести порядок, крім того, що у неї є команда, у неї є ще моральність»,- переконаний Ю.ЛУЦЕНКО. Він підкреслив, звертаючись до делегатів, що саме через це необхідно докласти максимум зусиль, щоб отримати максимально великий результат ще у першому турі голосування.

За словами Ю.ЛУЦЕНКА, будь-хто, хто віддаватиме свій голос не за цього кандидата або не захоче прийти на вибори, «грає на користь Банковій і ЯНУКОВИЧА».

Присутній на з’їзді як гість перший віце-прем’єр-міністр Олександр ТУРЧИНОВ подякував делегатам «Народної самооборони» за рішення про підтримку Ю.ТИМОШЕНКО.

«Ми разом з вами стояли на Майдані і думали, що зробили все: обрали демократичний вибір України, зупинили кримінал. Але випробування владою пройшли не всі, і сьогодні є небезпека реваншу криміналу. Сьогодні ми бачимо, що корисливі інтереси, власні бізнеси стають головними для декого, і цього допустити не можна», - сказав О.ТУРЧИНОВ.