Ющенко вважає, що перемога Тимошенко призведе до катастрофи

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що перемога Юлії ТИМОШЕНКО на президентських виборах приведе країну до катастрофи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв’ю рівненським телерадіоканалам.

В.ЮЩЕНКО вчергове ототожнив прем’єр-міністра з кризою «ТИМОШЕНКО - це суть кризи, кризи у всьому, за що б вона не взялася. Починаючи від родинних цінностей, національних цінностей, економічних цінностей, демократичних – це шоу”. “Хочете жити в шоу? Можете прожити декілька місяців і отримаєте катастрофу», - сказав Президент.

В.ЮЩЕНКО також зазначив, що кожен, хто підтримає прем’єр-міністра, програє як громадянин. «Бо це не наша політика, оце мавпування, оцей піар – це спазм, який забирає українство у нас», - підкреслив В.ЮЩЕНКО, навівши, зокрема, приклад, що Ю.ТИМОШЕНКО подарувала м. Рівне 17 автобусів, які вона купила на кошти кредиту Світового банку.

Він також розкритикував економічну діяльність керівника уряду. «Політика, яка полягає в тому, що можна нічого не робити, набратися, вибачте, як сучка бліх, кредитів; не віддавати рідній економіці оборотні ресурси – і як я можу сказати своїй нації, що це та політика, яку ви чекаєте», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Також він знову пригадав податкову декларацію Ю.ТИМОШЕНКО. «Я не вірю, що людина, яка прожила 50 років, людина, яка була президентом наймогутнішої енергетичної компанії України, є власником офшорної київської компанії, і не може показати легітимний спосіб життя», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він підкреслив, що суспільство має знати, за рахунок чого утримується сім’я прем’єра. «Ну, чоловік є, правда, коли Юлія Володимирівна йде на роботу, він спить ще, коли Юлія Володимирівні приходить, він вже спить. Ну, чоловік такий попався. Варенична якась є. Ну, запам’ятувала, яка там фірма у чоловіка», - зауважив В.ЮЩЕНКО. При цьому глава держави сказав, що питання не в тому, що прем’єр-міністр забула назву родинної фірми, а в тому, що нація має знати, за рахунок яких джерел існує ця фірма, як вона сплачує податки, і чи не «кришує прем’єр» цю фірму.

І взагалі В.ЮЩЕНКО переконаний, що будь-який кандидат в Президенти має показати свій бізнес як приклад того, як він будуватиме економіку країни.