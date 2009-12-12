БЮТ пікетує з'їзд шахтарської еліти, де чекають Януковича

Сьогодні в Луганську проходить форум «Шахтарі – влада – майбутнє», участь у якому беруть близько 200 представників шахтарських колективів з Луганської, Донецької, Дніпропетровської, Кіровоградської, Волинської областей і керівники вугільних міст і районів Луганського регіону.

Як передає кореспондент УНІАН, також у роботі форуму беруть участь народні депутати від Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ, Віктор ТИХОНОВ, Сергій ТУЛУБ, Віктор ТУРМАНОВ, керівники Луганської області.

Серед учасників форуму 19 повних кавалерів шахтарської слави, 14 заслужених шахтарів України, 5 Героїв України.

Форум проводиться за ініціативою Луганської обласної ради за підтримки Профспілки працівників вугільної промисловості України.

Як заявив на відкритті форуму голова Луганської облради Валерій ГОЛЕНКО, головне завдання форуму - «сказати правду про стан галузі, соціальне становище шахтарів. Гірники обурені: запущено процес згортання вуглевидобування і скорочення робочих місць на шахтах».

Він також заявив, що Кабінет Міністрів і Міністерство вугільної промисловості проводять «антишахтарську політику, не гребують підкупом заради задоволення власних інтересів».

На форумі також планується презентація програми кандидата на пост Президента Віктора ЯНУКОВИЧА.

Будівлю, в якій проходить форум, пікетували прихильники лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО і В.ЯНУКОВИЧА.