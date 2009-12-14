Ющенко знає, яке місце Тимошенко припасла для Медведчука

Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє, що прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО планує у разі своєї перемоги на виборах призначити генеральним прокурором України Віктора МЕДВЕДЧУКА. Про це він сказав у неділю під час спілкування з жителями міста Жовква Львівської області.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, Президент розкритикував слова Ю.ТИМОШЕНКО щодо наведення порядку в країні за допомогою «сильної руки».

«Я хочу процитувати її слова:«Якщо у мене буде свій Генеральний прокурор», а я секрету не відкрию, що йдеться про МЕДВЕДЧУКА – «то я забезпечу виконання бюджету», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Також він навів слова Ю.ТИМОШЕНКО про те, що в суспільстві сьогодні не вистачає страху. При цьому він провів паралелі з Німеччиною 30-х років, де перед приходом Гітлера до влади йшла мова про необхідність «сильної руки». «Нам не Геббельса треба сьогодні, нам не Гітлера треба, і не Сталіна», - сказав Президент.

Він підкреслив, що на його переконання, Україна сьогодні потребує європейської моделі, тобто демократії.