Луценку подякували за те, що «не ображає молодших»

У фракції БЮТ переконані, що звітувати перед Верховною Радою відносно інциденту за участю міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА в аеропорту у Німеччині має Тимчасова слідча комісія ВР під головуванням члена фракції БЮТ Романа ЗАБЗАЛЮКА, а не комісія під головуванням члена фракції Партії регіонів Нестора ШУФРИЧА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час Погоджувальної ради заявив перший заступник лідера фракції БЮТ Андрій КОЖЕМ’ЯКІН.

Він нагадав, що з даного питання було створено одночасно дві комісії.

«Але, можливо, так станеться, що скоро доведеться вносити питання про створення ТСК відносно самого Н.ШУФРИЧА», - сказав він.

За словами А.КОЖЕМ’ЯКІНА, комісія під головуванням Н.ШУФРИЧА є неправомірною, і за її звіт не голосували самі ж члени ТСК.

«Тобто підстав регламентних для заслуховування завтра звіту цієї комісії у нас немає», - сказав він.

Водночас, сказав депутат, ТСК під головуванням Р.ЗАБЗАЛЮКА є цілком легітимною і провела 7 засідань.

«Наша фракція вважає, що звіт повинен бути цієї комісії, а не комісії, яка штучно утворена», - сказав А.КОЖЕМ’ЯКІН.

Він зауважив, що останні події, які відбувалися за участю Ю.ЛУЦЕНКА і Н.ШУФРИЧА (інцидент після телеефіру програми Шустер Live 11 грудня між Ю.ЛУЦЕНКОМ та Н.ШУФРИЧЕМ – УНІАН) показує, що у Н.ШУФРИЧА «трошки не вистачало аргументів для завтрашнього звіту, тому треба було додати ще один аргумент, зробити ще одну провокацію».

А.КОЖЕМ’ЯКІН подякував Ю.ЛУЦЕНКУ за те, що у тій ситуації він повівся як справжній політик і чоловік, який «не ображає молодших».