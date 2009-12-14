Тимошенко: країна не може вибирати між «мамою» і «татом»

Прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО на посту Президента обіцяє відстоювати інтереси України, зберігаючи при цьому добрі відносини зі всіма країнами.

Про це вона заявила в ексклюзивному інтерв`ю «Левому берегу».

«Гармонія, баланс, прагнення до рівноваги, закладені в кожному українцеві. Лише політики, останнім часом, так народ розтривожили, так дезорієнтували, що гармонію, баланс і спокій треба відновлювати. Країна не може вибирати між «мамою» і «татом», Заходом і Сходом, дружбою з окремими якимись державами або з ЄС – все це абсолютно суперечить принципам цивілізованої побудови відносин, правилам дипломатії», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона нагадала, що багато країн, зокрема – об`єднані, вибудовують зараз політику «перезавантаження». «Значить вони відкриті для всіх, але залишаються вірні своїм фундаментальним національним інтересам. Думаю, Україні іншого рецепту не потрібно», - сказала прем`єр.

Вона наголосила, що інтереси України є у всіх кінцях світу.

«Ми здатні відстоювати їх, зберігаючи при цьому добрі, мирні відносини зі всіма. Це, власне, те, що я збираюся робити. Простіше кажучи, «виривати» українські інтереси – шукати їх і захищати, абсолютно на всіх територіях. Це дозволить і країну нашу сильніше зробити і зміцнити дружбу зі всіма, хто хоче з нами дружити. Моя мета – повернути в душі українців баланс, гармонію; так, щоб їм не довелося вибирати: вони з тими або з тими. Вибір має бути один: вони – з Україною. А я – з ними!», - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.