Безсмертний побачив перелам у виборчій кампанії

Зараз відбувається перелам виборчої кампанії в Україні. Про це в ефірі програми «Чорне та біле» на телеканалі ТВі заявив перший заступник керівника виборчого штабу Ющенка, керівник Центрвиконкому «Нашої України» Роман Безсмертний.

Як повідомляє офіційний сайт кандидата в президенти Ющенка, Безсмертний так пояснив свій висновок: «Таку динаміку росту, яка спостерігається у Ющенка протягом вересня, жовтня та листопада, я рідко коли бачив у виборчій кампанії». Зокрема, Безсмертний повідомив, що остання соціологія, яка була презентована на цьому тижні, це – 9,2 відсотки із порівняно з 4 на початок кампанії.

«Політика – це сфера можливого. Тут менше треба дивитися на рейтинги, а більше – на те, яку партію зіграє той чи інший кандидат», - наголосив Безсмертний.

Він також сказав, що залишається з Ющенком, тому що Ющенко єдиний, хто сповідує ті цінності, які потрібні Україні на перспективу.