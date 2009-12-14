Рябоконь: корупція в Україні досягла рівня Зімбабве

Кандидат на пост Президента України Олег РЯБОКОНЬ пропонує використовувати владу глави держави, щоб передати громадянам існуючі важелі контролю над органами влади.

Про це він заяви в інтерв`ю УНІАН.

За словами О.РЯБОКОНЯ, в Україні створено потужну систему державної влади, яка працює не на громадян, а на задоволення інтересів чиновників та їхнього найближчого оточення. «Економічною основою цієї системи є розкрадання державного бюджету й корупція. Ідеальні умови для існування цієї моделі управління державою - відсутність будь-якого контролю з боку громадян і покарання за порушення закону. Чиновник покриває чиновника й таким чином виникає "недоторканна каста". Саме тому чиновницький апарат постійно росте, а корупція в Україні досягла рівня Зімбабве - один із найвищих показників у світі», - зазначив він.

О.РЯБОКОНЬ вважає, що державна влада в Україні перетворилася на корпорацію, якою володіють декілька тисяч її членів. «Завдання будь-якої корпорації полягають у максимальному отриманні прибутку при мінімальних витратах. При цьому витрати - це ми, громадяни України. Саме тому в нас у розваленому стані армія, медицина, сільське господарство, пенсії по шістсот гривень і будь-яка інша сфера життєдіяльності нашого суспільства, яка вимагає державних витрат», - вважає кандидат у президенти України.

Він зазначив, що за правилами корпорації - система української державної влади стурбована лише тим, як отримати вигоду зараз, і чиновники не замислюються про створення майбутніх благ для майбутнього покоління.

О.РЯБОКОНЬ підкреслює, що прийшов час повернути систему державної влади в Україні її справжнім власникам - громадянам. «Державна влада повинна діяти на задоволення наших загальних інтересів, захищати нашу безпеку, створювати нормальні умови життя, інвестувати наші гроші у вигляді державного бюджету в те, що дозволить нам бути сильними й незалежними. Всі повинні відчути захист і турботу з боку держави», - переконаний кандидат у президенти.

На його думку, перший крок – «використати владу Президента України, щоб передати громадянам існуючі важелі контролю за владою й захистити рух із нашої самоорганізації, в рамках закону й мирним шляхом». «Тільки громадянський рух «знизу» через самоорганізацію зможе приборкати владу. Всі інші кандидати в президенти пропонують вирішувати проблеми «згори» – діють за старою моделлю, яка себе повністю дискредитувала й показала свою неспроможність подолати систему», - зазначив О.РЯБОКОНЬ.

Кандидат переконаний, що в нього вийде реалізувати ці наміри. «Тому, що наш шлях починається «знизу». Він заснований на інтересах людей, на інтересах усіх нас, і спочатку перебуває під нашим повним контролем», - зазначив О.РЯБОКОНЬ.