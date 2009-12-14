Рябоконь: корупція в Україні досягла рівня Зімбабве
...а влада перетворилася на корпорацію
Кандидат на пост Президента України Олег РЯБОКОНЬ пропонує використовувати владу глави держави, щоб передати громадянам існуючі важелі контролю над органами влади.
Про це він заяви в інтерв`ю УНІАН.
За словами О.РЯБОКОНЯ, в Україні створено потужну систему державної влади, яка працює не на громадян, а на задоволення інтересів чиновників та їхнього найближчого оточення. «Економічною основою цієї системи є розкрадання державного бюджету й корупція. Ідеальні умови для існування цієї моделі управління державою - відсутність будь-якого контролю з боку громадян і покарання за порушення закону. Чиновник покриває чиновника й таким чином виникає "недоторканна каста". Саме тому чиновницький апарат постійно росте, а корупція в Україні досягла рівня Зімбабве - один із найвищих показників у світі», - зазначив він.
О.РЯБОКОНЬ вважає, що державна влада в Україні перетворилася на корпорацію, якою володіють декілька тисяч її членів. «Завдання будь-якої корпорації полягають у максимальному отриманні прибутку при мінімальних витратах. При цьому витрати - це ми, громадяни України. Саме тому в нас у розваленому стані армія, медицина, сільське господарство, пенсії по шістсот гривень і будь-яка інша сфера життєдіяльності нашого суспільства, яка вимагає державних витрат», - вважає кандидат у президенти України.
Він зазначив, що за правилами корпорації - система української державної влади стурбована лише тим, як отримати вигоду зараз, і чиновники не замислюються про створення майбутніх благ для майбутнього покоління.
О.РЯБОКОНЬ підкреслює, що прийшов час повернути систему державної влади в Україні її справжнім власникам - громадянам. «Державна влада повинна діяти на задоволення наших загальних інтересів, захищати нашу безпеку, створювати нормальні умови життя, інвестувати наші гроші у вигляді державного бюджету в те, що дозволить нам бути сильними й незалежними. Всі повинні відчути захист і турботу з боку держави», - переконаний кандидат у президенти.
На його думку, перший крок – «використати владу Президента України, щоб передати громадянам існуючі важелі контролю за владою й захистити рух із нашої самоорганізації, в рамках закону й мирним шляхом». «Тільки громадянський рух «знизу» через самоорганізацію зможе приборкати владу. Всі інші кандидати в президенти пропонують вирішувати проблеми «згори» – діють за старою моделлю, яка себе повністю дискредитувала й показала свою неспроможність подолати систему», - зазначив О.РЯБОКОНЬ.
Кандидат переконаний, що в нього вийде реалізувати ці наміри. «Тому, що наш шлях починається «знизу». Він заснований на інтересах людей, на інтересах усіх нас, і спочатку перебуває під нашим повним контролем», - зазначив О.РЯБОКОНЬ.