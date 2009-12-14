У Росії готують до друку підручник української мови

У жовтні 2010 року в Росії буде видано підручник української мови для росіян українського походження.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Москві повідомив співголова правління Міждержавного фонду гуманітарної співпраці держав-учасниць СНД (МФГС), спеціальний представник Президента РФ із міжнародної культурної співпраці Михайло ШВИДКОЙ.

«У жовтні наступного року має вийти підручник української мови для Росії, для російських громадян українського походження, які хочуть зберегти мову в сім`ї та в школах», - сказав М.ШВИДКОЙ.

За його словами, підготовка такого підручника є абсолютно новою роботою, оскільки ніколи не готувалися підручники країн СНД один для одного як підручники іноземних мов.

«Це особлива специфіка – зазвичай видавався підручник української мови або азербайджанської й він ходив по всьому СРСР. Це нове покоління підручників – українська як іноземна, азербайджанська – як іноземна, російська – як іноземна. Це психологічно важко й методологічно дуже складно», - сказав він.

М.ШВИДКОЙ зазначив, що МФГС має намір продовжити підготовку навчальних посібників для країн СНД із інших мов країн Співдружності.

«Основна проблема в тому, що багато підручників не перевидавалися по 50 років», - сказав він. При цьому М.ШВИДКОЙ зазначив, що вже вийшли підручники азербайджанської та таджицької мов.