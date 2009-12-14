Тимошенко каже, що якщо переможе, більшість у ВР буде «за 3 хвилини»

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО закликає українців не голосувати проти всіх, а визначитися з гідним кандидатом у президенти.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала сьогодні на зустрічі з жителями Васильківського району Київської області.

Ю.ТИМОШЕНКО відзначила, що після 2004 року багато людей, які вірили, що в Україні відбудуться радикальні зміни, розчарувалися, і зараз вони можуть або не піти на вибори, або голосувати проти всіх. Це, на її думку, може знизити шанси на виборах для демократичних сил.

«Ніхто не знав, що нас так, гуртом здадуть, ніхто не міг на це розраховувати. І тому сьогодні складна ситуація, тому що якщо людина не йде на вибори або якщо вона йде і проголосує проти всіх, то це те, що їм потрібно. Вони навіть свого кандидата виставили, і прізвище йому змінили - ПРОТИВСІХ… Вони цю нішу створили для того, щоб люди знали, які розчарувалися, куди піти і де галочку поставити», - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона відзначила, що сьогодні не має нагоди через ЗМІ, насамперед, телебачення, донести свою позицію до українців.

«Я, безумовно, через всі ЗМІ дійти до вас не можу. Вони мене там раз на три місяці на шок-шоу випускають, обставивши своїми гончаками так, що я там слова сказати не можу. А новини йдуть таким чином, що там не можна розібратися, хто правий, хто винуватий – і всі в одні ворота грають», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр підкреслила, що є два реальні кандидати в президенти – вона сама і кандидат з «протилежного табору», лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ, а всі інші - "технічні кандидати її опонента".

«Як ви бачите: 18 кандидатів у президенти. Ви ж бачите, що я одна – всі інші з іншого боку. Один реальний кандидат, а всі інші – це група підтримки, яка міцно тримає його, як свого лідера», - сказала вона.

Ю.ТИМОШЕНКО в черговий раз заявила, що після її перемоги на виборах буде дуже швидко створено парламентську більшість. «Буквально за три хвилини», - відзначила прем`єр.