Після виборів сходові України світить різка зміна еліт?

Після президентських виборів, як би вони не закінчилися, на сході України (Донбас, Слобожанщина, Дніпропетровська область) неминуче відбудеться зміна політичних еліт, вважає заступник директора Агентства моделювання ситуацій Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ.

Як ідеться в переданому агентству УНІАН коментарі О.ГОЛОБУЦЬКОГО, «те, яким чином на сході місцеві політичні та бізнес-еліти інтегруються в президентську передвиборчу кампанію, переконує нас в неминучій, майже революційній зміні місцевої влади відразу ж після виборів. У ряді регіонів, які раніше були незаперечною вотчиною однієї політичної сили, назрівають глибинні протестні настрої».

За словами експерта, і виборці, і ряд місцевих груп впливу критично незадоволені неефективністю подібною політичною монополією, а це означає, що в цих регіонах назріває зміна місцевої влади.

На думку О.ГОЛОБУЦЬКОГО, суспільству варто чекати гучних відставок і приходу неординарних осіб до влади.

«Можна з високим ступенем вірогідності говорити про зміну місцевої влади на Харківщині, Луганщині, ротацію еліт в Донецькій і Дніпропетровській областях. Це стане наслідком політичної дискусії, що посилюється, між нинішніми політичними господарями регіонів і тими елітами, які вже сьогодні претендують на всю повноту влади», - вважає експерт.