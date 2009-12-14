Тимошенко хоче боротися з фальсифікаціями в двох областях

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО не допустить фальсифікацій результатів президентських виборів у Донецькій та Луганській областях.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні під час спілкування з жителями Василькова Київської області.

«Повірте, там завжди були фальсифікації. І зараз вони (представники Партії регіонів – УНІАН) хочуть це зробити. Але цього разу ми спробуємо дати їм по руках як слід, тому що вони завжди тримали усі ці важелі у своїх руках. А сьогодні є можливість хоча б не допустити цих фальсифікацій», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона додала, що під час своїх поїздок до Луганської і Донецької областей переконалася, що там живуть «нормальні, добрі і чесні люди».