БЮТ обіцяє Януковичу врахувати щиросердне каяття

Перший віце-прем’єр-міністр Олександр ТУРЧИНОВ закликає лідера Партії регіонів, колишнього прем’єр-міністра Віктора ЯНУКОВИЧА добровільно повернути державі резиденцію «Межигір’я».

Про це УНІАН повідомили в Управлінні у зв’язках із засобами масової інформації Секретаріату Кабінету міністрів.

Зокрема, коментуючи заяву Партії регіонів про захоплення «Межигір’я», що нібито готується під керівництвом О.ТУРЧИНОВА, перший віце-прем’єр-міністр України закликав В.ЯНУКОВИЧА “не займатися самозалякуванням, а просто щиросердно покаятися та повернути на місце «прихватизовані» 140 га дорогоцінної землі на Київщині”.

«Такий факт буде враховано при подальшому розгляді цієї справи», - пообіцяв перший віце-прем’єр-міністр.

Як повідомляв УНІАН, Партія регіонів заявила про підготовку Блоком Тимошенко провокації проти В.ЯНУКОВИЧА.

"Мета акції, якою керує особисто Олександр ТУРЧИНОВ, за будь-яку ціну скомпрометувати в очах виборців Віктора ЯНУКОВИЧА і понизити його рейтинг", - йдеться у заяві Партії регіонів.

Регіонали стверджують, що з цією метою штабом Юлії ТИМОШЕНКО розроблено низку спецоперацій.

"Одна з них - із залученням переодягнутих у цивільну форму бійців "Беркута", які під прикриттям народних депутатів БОНДАРЕНКА І АР`ЄВА повинні силоміць увірватися на територію урочища Межигір`я, де знаходиться будинок, в якому проживає ЯНУКОВИЧ", - сказано у заяві.

У штабі В.ЯНУКОВИЧА стверджують, що "після проникнення спецгрупи в кількості 200 осіб, беркутівці і народні депутати повинні провести на територію, де проживає кандидат у Президенти, тисячу осіб, якими керує депутат Анатолій СЕМИНОГА".

При цьому, за словами "регіоналів", депутат Володимир АР`ЄВ, "якому поставлене завдання медійного забезпечення акції, повинен зробити все, щоб на телеекранах з`явився репортаж, з якого має бути видно, що, нібито, вся територія Межигір`я належить ЯНУКОВИЧУ".

"Масовці, якою керує СЕМИНОГА, вже роздано сценарій - що і хто повинен вигукувати на телекамери", - сказано у заяві.