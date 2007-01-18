Лікарі стверджують, що крові для переливання Кушнарьову вистачало

Лікарі єдині в думці, що поранення, одержані народним депутатом Євгеном Кушнарьовим, були несумісні з життям.

Про це в коментарі УНІАН повідомили медики, постійно присутні при всіх операційних і реанімаційних заходах, спрямованих на порятунок життя Є.Кушнарьова, а також лікарі з багаторічним стажем.

Зокрема, головний анестезіолог Фелікс ГЛУМЧЕР зазначив, що Є.Кушнарьов поступив у лікарню з великою крововтратою й позамежно низьким артеріальним тиском. «Вливання великої кількості крові в цій ситуації не могло врятувати ситуацію. У таких випадках кров просто перестає згортатися й її кількість вже не має ніякого значення», зазначив він.

У свою чергу директор науково-практичного центру екстреної медичної допомоги й медицини катастроф Георгій РОЩІН зазначив, що «для компенсації крововтрати потерпілому Є.Кушнарьову компоненти крові були в достатній кількості». За його словами, в ході операції для компенсації крововтрати переливали компоненти крові, а також було проведено переливання свіжозаготовленої крові необхідної групи й пряме переливання крові від обстежених донорів. Було сформовано банк крові для подальшого проведення інтенсивних реанімаційних заходів. «Резерв крові був достатній для проведення й подальшої гемотрансфузії. Проте, як показує практика, травми такого характеру несумісні з життям», підкреслив Г.РОЩІН.

Крім того, заступник міністра Юрій ГАЙДАЄВ (25 років стажу роботи в системі надання екстреної й невідкладної медичної допомоги) зазначив, що «з мого багаторічного клінічного досвіду можу сказати, що подібні травми, викликані вогнепальним пораненням печінки й нирки, практично завжди закінчуються летально». «Печінка - це той орган, пошкодження якого викликає масивну кровотечу. А характер кульового поранення з практично повним руйнуванням цього органу не дає можливості, в більшості випадків, «ушити» печінку й зупинити кровотечу», - сказав Ю.ГАЙДАЄВ. За його даними, в Ізюмській лікарні була достатня кількість крові та її компонентів, але, на жаль, цей факт не міг мати вирішального значення.

Також голова Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров`я Тетяна БАХТЕЄВА зазначила, що вогнепальні поранення печінки - це несумісно з життям. «На жаль, такі травми - це великі крововтрати, компенсація яких просто неможлива. Я, як лікар, можу сказати, що це травми несумісні з життям», - сказала вона. Т.БАХТЕЄВА впевнена, що подовжені години життя Є.Кушнарьова - це винятково професіоналізм лікарів і точність організації медичних заходів. «Дії лікарів у даній ситуації були абсолютно адекватними, точними, своєчасними й правильними. Крові та препаратів крові впродовж усіх критичних годин із моменту надходження Євгена Петровича до скорботного моменту констатації смерті, було достатньо. Всі допомоги були надані своєчасно й високопрофесійно», - підкреслила лікар.

Як повідомляв УНІАН, у свою чергу заступник міністра охорони здоров`я Валерій ІВАСЮК стверджує, що Є.Кушнарьов помер через неготовність районної лікарні міста Ізюм Харківської області надати повноцінну термінову допомогу в такому разі.

За словами заступника міністра, на рівні районних лікарень обов`язково повинен бути сконцентрований потенціал, який не потребує втручання міністра.

Він пояснив, що якщо пацієнт у випадку, подібному до випадку з Є.Кушнарьовим, не помер протягом перших двох годин, то це означає, що надія на його порятунок була.

При цьому В.ІВАСЮК зазначив, що Є.Кушнарьов прожив цілу добу й переніс дві операції.

У зв`язку з цим заступник міністра підкреслив, що це говорить про те, що депутат помер не від поранення, а безпосередньою причиною його смерті є втрата крові.

Він сказав, що часто в летальних випадках лікарі говорять, що вони зробили все можливе. Проте, за словами В.ІВАСЮКА, в цьому випадку лікарі Ізюмської лікарні навряд чи можуть таке сказати.