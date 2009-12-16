Тимошенко розказала, що вона рубатиме під корінь

Прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО запевняє, що пенсійний вік в Україні збільшено не буде.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні у зв’язках із засобами масової інформації Секретаріату Кабінету міністрів України.

Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що, враховуючи кількість людей передпенсійного віку в країні та такий показник, як середня тривалість життя громадян України, не допустить підвищення пенсійного віку.

Вона запевняє, що «під корінь» рубатиме подібні антисоціальні ініціативи від кого б вони не виходили, чи то від Партії регіонів, чи то від Президента, чи то від будь-кого іншого.

Глава уряду також вважає, що заяви представника Партії регіонів Михайла ПАПІЄВА на цю тему є відвертою провокацією.

Як повідомляв УНІАН, 9 грудня М.ПАПІЄВ заявляв, що Ю.ТИМОШЕНКО у своєму листі до Міжнародного валютного фонду пообіцяла підвищити пенсійний вік в Україні.

«Як стало відомо з оточення прем`єра, для прискорення отримання четвертого траншу МВФ до президентських виборів ТИМОШЕНКО йде на все. Навіть на такі антинародні зобов’язання, як замороження зарплат, пенсій і соціальної допомоги в наступному році, і що саме волаюче - на підвищення в 2010 році пенсійного віку для чоловіків - до 65 років, а для жінок – до 60 років”, - стверджував, зокрема, М.ПАПІЄВ.