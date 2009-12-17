Гриценко радить Стельмаху покаятися і піти у відставку

Кандидат на пост Президента Анатолій ГРИЦЕНКО вважає, що голова Національного банку України Володимир СТЕЛЬМАХ повинен розповісти правду про махінації у фінансовій установі і залишити свою посаду, як того вимагає чинне законодавство.

Як повідомили УНІАН у прес-службі А.ГРИЦЕНКА, про це він заявив на прес-конференції у Хмельницькому, коментуючи ситуацію щодо завершення 16 грудня п’ятирічного терміну перебування В.СТЕЛЬМАХА на посаді голови НБУ.

“Якщо у В.СТЕЛЬМАХА залишилися ознаки чесності, він має розповісти про всі махінації у Нацбанку та залишити свою посаду”, - сказав А.ГРИЦЕНКО. Тому він радить скористатися цим шансом і розкрити всю правду про роботу Нацбанку.

“Нехай вийде на прес-конференцію і розкаже журналістам про те, як само передавалися гроші на рефінансування банків, яким приватним банкам, хто отримав ці гроші, через які багатомільярдні відкати”, - уточнив А.ГРИЦЕНКО.

Після цього кандидат у президенти рекомендує голові НБУ добровільно написати заяву і піти у відставку, не чекаючи, коли таке рішення прийме діючий або новообраний Президент.

“Перебування В.СТЕЛЬМАХА на посаді голови Національного банку упродовж кількох років підривало довіру до державних фінансів і взагалі довіру людей до влади”, - переконаний А.ГРИЦЕНКО.

Як приклад він згадав про махінації при коливанні курсу гривні та виділення 120 млрд. грн. на рефінансування банків тощо.

Як нагадали у прес-службі А.ГРИЦЕНКА, раніше він заявляв: “Якби в Україні діяли закони, СТЕЛЬМАХ вже давно опинився би за ґратами”.