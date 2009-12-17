Фельдман вважає, що депутатів не можна призначати міністрами

Народний депутат України (фракція БЮТ) Олександр ФЕЛЬДМАН пропонує перетворити Державний комітет України з питань регуляторної політики і підприємництва в окреме міністерство, змінивши його керівництво і принципи роботи.

У інтерв`ю УНІАН О.ФЕЛЬДМАН заявив: «Якщо ми хочемо, щоб підприємництво в Україні розвивалося, – потрібно підвищувати його статус, зокрема, й на рівні органів влади. Міністерства з підприємництва сьогодні є в Індії, Румунії, Ірландії, Швеції, Шотландії, Швейцарії, в багатьох азіатських станах».

За словами депутата, у сфері підприємництва в Україні сьогодні працює кілька мільйонів чоловік. Підприємництво виробляє колосальний обсяг ВВП. Для багатьох міст підприємництво – єдине стабільне джерело бюджетних надходжень. За важливістю виконуваної роботи і за соціальним значенням центральний орган виконавчої влади у сфері підприємництва не поступається багатьом іншим вже існуючим міністерствам. Тому О.ФЕЛЬДМАН переконаний, що без повноцінного міністерства всі нововведення в системі підприємництва є «побічними продуктами» діяльності ДПАУ, Мінфіну, Мінекономіки, парламентського комітету з податків і зборів, законотворчості депутатів з різних фракцій. «У таких умовах складно говорити про створення якісного законодавства і прозорого підприємницького середовища. Сьогодні неможливо знайти ні головного, ні «крайнього», за те, що відбувається», - зазначає депутат.

При цьому, на думку О.ФЕЛЬДМАНА, практика призначення на міністерські посади кандидатур з числа діючих депутатів продемонструвала свою неефективність. «У разі перетворення Держкомпідприємництва на міністерство, його має очолити хтось новий, молодий, активний. Хтось з лідерів підприємницьких організацій. Хтось, кого вони заздалегідь підтримають самі. Люди, які починають міркувати на тему підприємництва зі слів: «Пам`ятаю, як КУЧМА в 95-му році мені щось там говорив...» - неадекватні ні часу, ні завданням», – вважає О.ФЕЛЬДМАН.

Довідка УНІАН. З січня 2009 року Держкомпідприємництво очолює Олександра КУЖЕЛЬ. Вона також очолювала цей комітет в 2000-2003 роках.

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