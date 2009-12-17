Жулинський каже, що у гуманітарній сфері прем'єр не зробила жодного кроку

За два роки уряд Тимошенко не розробив жодної програми підтримки української культури. На цьому наголошує Микола Жулинський, Директор Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка, академік НАН України.

Як повідомляє офіційний сайт кандидата в президенти Ющенка, академік порівняв гуманітарну політику прем’єра Ющенка та прем’єра Тимошенко.

«2000 рік був надзвичайно важким для України: шалені заборгованості по виплатах зарплат та пенсій, великий зовнішній борг, висока інфляція. Ющенко не тільки професійно і швидко справився з цими проблемами – заборгованості були погашені, зовнішній борг значно зменшений, кардинально знижена інфляція – але й в цей складний час поставив питання про пріоритетність гуманітарної політики», - розповідає Жулинський.

«Прем’єр-міністр Тимошенко почала працювати в зовсім інших умовах, але при цьому не зробила жодного кроку у розвитку гуманітарної політики. Навпаки, вона систематично не виконувала указів Президента», - каже науковець.

Так, він нагадав, що уряд Тимошенко, маючи більшість у парламенті, так і не прийняв закон про єдину державну мову. «Проект цього закону підготовлений, він відповідає Конституції», - додав Жулинський. Також Жулинський повідомив, що уряд так і не виконав доручення Президента щодо створення державного органу, який би займався питаннями мовної політики. «У Тимошенко на це було два роки», - зазначив Жулинський.

Крім цього, він наголосив, що уряд повністю ігнорує державну програму розвитку української книги. «Ми знаходимося буквально у критичній ситуації, адже видавництва надрукували книги в борг, а казначейство не повертає гроші, аргументуючи, що немає особистого дозволу прем’єр-міністра», - наголосив Жулинський.