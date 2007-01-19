Ющенко вдруге наклав вето на закон про Кабмін (доповнена)

Президент України Віктор ЮЩЕНКО повернув зі своїми пропозиціями для повторного розгляду Верховною Радою Закон «Про Кабінет Міністрів України» відповідно до частини другої статті 94 Конституції України.

Як повідомляє прес-служба глави держави, пропозиції Президента під час розгляду Закону на пленарному засіданні Верховної Ради представлятиме перший заступник глави Секретаріату Президента України – представник Президента України у Кабінеті Міністрів України Арсеній ЯЦЕНЮК.

У своїх пропозиціях Президент наголошує, що прийнятий Верховною Радою України 12 січня 2007 року Закон України «Про Кабінет Міністрів України» не може бути підписаний, оскільки порушує Конституцію України.

В.ЮЩЕНКО звертає увагу на те, що текст Закону, який надійшов на підпис, відрізняється від попередньої редакції Закону України «Про Кабінет Міністрів України», що за результатами голосування 21 грудня 2006 року була підписана головою Верховної Ради України, та містить зміни, що не були передбачені пропозиціями Президента України від 11 січня 2007 року. Зокрема, у частині сьомій статті 23 Закону, який розглядається, пункт 4 виключено.

З огляду на викладене та з урахуванням Рішення Конституційного Суду України від 7 липня 1998 року № 11-рп прийнятий парламентом 12 січня 2007 року Закон України «Про Кабінет Міністрів України» є таким, що прийнятий у новій редакції.

У зв`язку з цим, пише Президент, на підставі частини другої статті 94 Конституції України повертаю Закон, що надійшов на підпис, до Верховної Ради України для повторного розгляду з таких причин.

В.ЮЩЕНКО нагадує, що державна влада, відповідно до статті 6 Конституції України, поділяється на законодавчу, виконавчу та судову. Реалізація зазначеного принципу поділу влади забезпечена насамперед приписами, за якими органи державної влади здійснюють свої повноваження у встановлених Конституцією межах і відповідно до законів України, у спосіб, що передбачений Конституцією та законами України

Натомість Законом, що надійшов на підпис, пропонується власна інтерпретація положень Конституції України та у деяких випадках викривляється сутність та зміст Основного Закону України, що може призвести до розбалансування державної влади в Україні.

За таких обставин В.ЮЩЕНКО наголошує на необхідності приведення низки положень Закону, що розглядається, у відповідність із вимогами Конституції України.

Президент наголошує, що суперечить Основному Закону положення, яке надає коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України право вносити до Верховної Ради України подання про призначення на посаду прем`єр-міністра України в разі невнесення Президентом України такого подання у строк, визначений Конституцією України.

В.ЮЩЕНКО підкреслює, що участь Президента України у призначенні прем`єр-міністра України не зводиться виключно до формальної. Системний аналіз положень статей 3, 102, пункту 9 статті 106 Конституції України дає підстави стверджувати, що Президент України може відхилити запропоновану коаліцією депутатських фракцій у Верховній Раді України кандидатуру прем`єр-міністра України. Пропонується виключити вищезазначені норми Закону, які обмежують конституційне право глави держави у питанні забезпечення дотримання вимог Конституції та законодавства України при внесенні кандидатури прем`єр-міністра України на розгляд парламенту.

Натомість глава держави пропонує записати, що “у разі порушення вимог Конституції України та цього Закону щодо внесення пропозиції стосовно кандидатури на посаду прем`єр-міністра України, невідповідності запропонованої кандидатури вимогам до члена Кабінету Міністрів України, встановленим законом, за наявності інших підстав, передбачених Конституцією України, Президент України інформує Верховну Раду України про неможливість внесення подання щодо запропонованої кандидатури».

Також Президент не погоджується і пропонує виключити положення Закону, яке наділяє коаліцію депутатських фракцій у Верховній Раді України правом вносити до парламенту подання про призначення міністра оборони України і міністра закордонних справ України «у разі невнесення Президентом України до Верховної Ради України кандидатур на посади міністра оборони України чи міністра закордонних справ України у строк, визначений частиною першою цієї статті».

Зауваження у глави держави викликає й положення Закону, відповідно до якого повноваження члена Кабінету Міністрів України припиняються в разі звільнення його з посади за поданням прем`єр-міністра України. Наведена норма не враховує особливостей звільнення міністрів, що призначаються за поданням Президента України. В.ЮЩЕНКО пропонує викласти цю норму в такій редакції: «у разі звільнення його з посади за поданням прем`єр-міністра України, а міністра оборони України чи міністра закордонних справ України – за поданням Президента України».

Президент просить внести зміни до закону, відповідно до яких кандидатури заступників міністра оборони України та міністра закордонних справ України погоджуються з ним.

На його думку, також суперечать Конституції те, що в законі за Кабінетом Міністрів України закріплено повноваження щодо скасування актів місцевих державних адміністрацій та норма щодо погодження Кабінетом Міністрів України кандидатур заступників голів місцевих державних адміністрацій, а також право Кабінету Міністрів України притягати голову місцевої державної адміністрації до дисциплінарної відповідальності.

Крім того, Президент вимагає виключити із Закону норму, яка надає прем`єр-міністрові України та відповідному міністрові абсолютне право на відмову від скріплення актів Президента України, оскільки акти глави держави, які підлягають скріпленню, видаються в межах конституційних повноважень Президента України, які він не може передавати іншим особам або органам.

Президент також просить доповнити закон частинами такого змісту:

«Кабінет Міністрів України відповідає на звернення Президента України та постійно інформує Президента України про свою діяльність, найважливіші рішення та дії, які передбачається прийняти чи здійснити у сфері забезпечення державного суверенітету і самостійності України, здійснення внутрішньої та зовнішньої політики держави, виконання актів Президента України, проводить у разі потреби попередні консультації з Президентом України.

У засіданнях Кабінету Міністрів України бере участь Президент України або уповноважений ним представник.

Особи, уповноважені Президентом України, мають право брати участь у засіданнях урядових комітетів з правом дорадчого голосу».

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України 21 грудня 2006 року прийняла урядовий варіант Закону України «Про Кабінет Міністрів України», відхиливши законопроект про уряд, поданий Президентом.

11 січня 2007 р. В.ЮЩЕНКО повернув зі своїми пропозиціями для повторного розгляду Верховною Радою Закон про Кабмін.

12 січня Верховна Рада подолала вето на закон про Кабмін. Парламент не підтримав жодної з 42-х пропозицій Президента до цього закону.

18 січня Президент заявив, що повторно ветуватиме закон про Кабмін, оскільки текст закону, який був схвалений 12 січня і надійшов йому на підпис, відрізняється від попередньої редакції Закону України «Про Кабінет Міністрів України», яка була прийнята парламентом 21 грудня 2006 року і підписана головою Верховної Ради.

Сьогодні у ВР заявили, що підстав для ветування закону про Кабмін не існує, а голова ВР Олександр МОРОЗ направив листа В.ЮЩЕНКУ, у якому просить підписати Закон України «Про Кабінет Міністрів України».