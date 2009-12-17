Мітюков прогнозує, що 2010-ий буде найважчим для бюджетної системи

Екс-міністр фінансів України, директор ТОВ «Морган Стенлі Україна» Ігор МІТЮКОВ прогнозує, що 2010 рік буде найважчим для української бюджетної системи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час міжнародної конференції в рамках київського безпекового форуму «Світова криза: безпекові наслідки і виклики для ширшої Європи», який проводиться за ініціативи Фонду Арсенія Яценюка Open Ukraine.

«2010-й рік буде найважчим для української бюджетної системи», - сказав І.МІТЮКОВ.

За його словами, наступного року Україна вже не одержить тієї підтримки, яку одержувала в минулому і нинішньому році от міжнародних фінансових організацій в тому масштабі і в тих достатньо «нетрадиційних формах», коли Міжнародний валютний фонд напряму фінансував витрати держбюджету.

Крім того, І.МІТЮКОВ зазначив, що наступного року ще не буде припливу в Україну капіталу, а значна кількість ресурсів, які мали бути використані в 2010 році, вже використані.

«Тому новий уряд після президентських виборів буде вимушений йти на дуже жорсткі заходи, щоб ліквідувати ці божевільні розриви, які, перш за все, накопичаться в Пенсійному фонді», - переконаний І.МІТЮКОВ.

На його думку, в цілому ж для української економіки 2009 рік був найважчим, а 2010-й буде легше. І.МІТЮКОВ вважає, що базові галузі будуть «єдиним локомотивом, який витягуватиме ВВП».