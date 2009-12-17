Чалий знає, куди звертатися з питанням про безпеку України

Колишній заступник міністра закордонних справ (1998-2001) Олександр ЧАЛИЙ вважає, що Україна має подумати про нову форму своєї безпеки, яка б відповідала сучасним викликам.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ЧАЛИЙ сказав під час міжнародної конференції у рамках київського безпекового форуму «Світова криза: безпекові наслідки та виклики для ширшої Європи», що проводиться за ініціативи фонду Open Ukraine.

«На мою думку, Україна має подумати про нову форму своєї безпеки XXI століття, яка б відповідала новим викликам», - сказав він.

За словами О.ЧАЛОГО, такі нові виклики вимагають від української безпекової політики абсолютно нової ролі, нової дипломатії, ніж та, яка була спрямована на конфронтацію по лінії Схід-Захід, і Україна була ключовим елементом цієї конфронтації.

«Сьогодні ми навпаки маємо переформуватись в ключовий елемент, який буде допомагати створювати ширшу систему європейської безпеки, тобто трансформацію ОБСЄ в нову більш потужну панєвропейську безпекову структуру», - додав він.

О.ЧАЛИЙ зазначив, що України є єдиною великою європейською державою, яка після холодної війни так і не одержала відповіді на питання про свою безпеку.

«Фактично поки не буде знайдено відповідь на питання української безпеки, холодна війна не завершиться», - сказав він.

За його словами, Україна намагалася вирішити питання своєї безпеки через вступ в НАТО, але не з вини української сторони, а в результаті сучасної геополітики і геоекономіки шлях до НАТО Україні закритий. «Фактично Україна має право поставити як перед Москвою, так і перед Вашингтоном і Брюсселем питання, що робити далі з українською безпекою, особливо в контексті гарантій, наданих Будапештським меморандумом», - додав він.