Клюєв: незалежність України може зміцнити лише розвиток виробництва

Усі патріоти України мають об`єднатися навколо ідеї повернення реальної незалежності країни через відродження національного виробництва. Таку думку висловив народний депутат України, заступник голови Партії регіонів Андрій КЛЮЄВ, пише журнал «Профіль».

У своєму інтерв`ю депутат підкреслив, що Україна зобов`язана якнайшвидше кардинально змінити економічну політику, спрямувавши всі можливі ресурси в стимулювання нового виробництва.

«Якщо швидко не відновити виробництво, наголошуючи на імпортозаміщенні, мільярди боргів, накопичених сьогоднішньою владою, буде нічим віддавати - доведеться розплачуватися небагатьма привабливими підприємствами та землею», - цитує заяву А.КЛЮЄВА «Профіль».

Зокрема, заступник голови Партії регіонів повідомляє, що за минулі роки обидві гілки «помаранчевої влади» підтримували зростання імпорту, «начебто для боротьби з інфляцією, що послідовно призводило до пригноблення вітчизняного виробника, а сальдо торгового балансу торік досягло мінус 18 млрд. дол.».

Як приклад, А.КЛЮЄВ також навів щорічне скорочення виробництва нафтопродуктів, вітчизняними НПЗ, «коли із зростанням цін боролися за допомогою імпорту». «Ціни опускалися тимчасово, а імпорт закріпився надовго», - заявив депутат.

За його словами, з 2004 року виробництво бензину і дизпалива в Україні впало більш як удвічі, а частка імпорту досягла майже 70%.

При цьому представник Партії регіонів нагадав, що в 2004 році кількості нафтопродуктів, вироблених Україною, було достатньо не тільки для внутрішнього споживання, але й на експорт.

Водночас А.КЛЮЄВ зазначив, що високі кредитні ставки не дозволяли вітчизняному виробництву ефективно розвиватися і модернізуватися. Також він підкреслив, що лібералізація фінансового сектору призвела до того, що іноземні фінансові ресурси, що надійшли останніми роками до України, пішли не на кредитування розвитку вітчизняного виробництва, а на стимулювання купівлі українцями продукції іноземних компаній.

«Iз початком кризи велика частина «інвестицій», про які рапортувала влада, що виявилися спекулятивним капіталом, покинула Україну, залишивши нам величезні борги. Щоб дотягти до виборів, влада позичає за кордоном зі швидкістю мільярд доларів на місяць. Якщо терміново не змінити ситуацію, віддавати буде нічим, і Україна втратить залишки незалежності», - вважає представник Партії регіонів.

Натомість, як основу нової економічної політики А.КЛЮЄВ пропонує «стимулювання інвестиційної активності всіма можливими способами».

Говорячи про механізми, народний депутат називає спрощення регуляторних процедур, стимулювання кредитування реального сектору економіки, залучення іноземних інвестицій у виробництво, обмеження для спекулятивного капіталу, зниження податків і комплексне застосування механізмів територій пріоритетного розвитку. На підтримку існуючих і нових галузей, що дають конкурентну продукцію високого переділу, А.КЛЮЄВ пропонує закликати державні інвестиції, повідомляє «Профіль».