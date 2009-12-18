В Україні без світла через негоду - 158 населених пунктів

Протягом 16-17 грудня та в ніч на 18 грудня внаслідок несприятливих погодних умов, зокрема, сильних снігопадів, хуртовини та ожеледиці, через спрацювання автоматики захисту ліній електропередач в АР Крим та у 6 областях без електропостачання залишилися 158 населених пунктів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, зокрема, знеструмленими залишаються у Донецькій області 44 населені пункти, Херсонській – 40, Одеській – 28, Луганській – 23, АР Крим – 17, Дніпропетровській – 5 і Миколаївській – 1.

Електропостачання відновлюють бригади обленерго.