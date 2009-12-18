Ульянченко каже, що в «Декларацію бідної Попелюшки» ніхто не повірить

Команда нинішнього Президента України Віктора ЮЩЕНКА впевнена у його перемозі на виборах глави держави.

Як повідомили УНІАН у штабі кандидата у президенти В.ЮЩЕНКА, про це в інтерв’ю «Комсомольській правді в Україні» заявила глава Секретаріату Президента, голова політради «Нашої України» Віра УЛЬЯНЧЕНКО.

«ЮЩЕНКО переможе! Він це знає, він говорив це у 2004 році і говорить зараз. І це не порожні слова: у цьому переконані я і наша команда. І цього не може не статися, тому що український народ - розумний і свідомий», - сказала В.УЛЬЯНЧЕНКО.

Говорячи про політичні технології, направлені проти В.ЮЩЕНКА, В.УЛЬЯНЧЕНКО зазначила, що, на жаль, чорний піар – це частина передвиборчої кампанії. «Особисто мені б хотілося, щоб змагалися ідеї, програми, щоб вони були направлені на затвердження демократії, Української держави, а не розколу», - сказала глава СП.

Водночас вона зауважила, що люди вже не реагують на брудні технології в політиці. «Можна вигадати «Декларацію бідної Попелюшки», але я не переконана, що в це повірять громадяни. Як не вірять вони і в те, що в одних фракціях олігархи - це вороги народу, а в інших олігархи - це ж кращі друзі народу», - зауважила В.УЛЬЯНЧЕНКО.

При цьому вона наголосила, що люди згадають, хто є ефективним лідером, і перерахувала досягнення В.ЮЩЕНКА на посаді прем’єра. «Віктору ЮЩЕНКУ вдалося ввести гривню. Будучи прем`єром, він не мав більшості в парламенті. Але він ішов до Ради з законом про оптовий ринок електроенергії, який дозволив назавжди забути про «віялові» відключення», - нагадала глава СП.

«Тоді ж були виплачені пенсії, зарплати, відмовилися від бартеру. Це було непросто - скасувати 1130 постанов в один день! Я знаю, які хвилі піднімалися, у тому числі і в цьому приміщенні (Секретаріату Президента), тому що бартер був порятунком економіки України. А після цього країна отримала бюджет, розплатилася з боргами - і з 2000 року почалося зростання економіки країни», - наголосила В.УЛЬЯНЧЕНКО.

Крім того, В.УЛЬЯНЧЕНКО заявила, що не бачить великої трагедії у змінах в команді Президента.

«Кадрова політика - питання складне. Одна справа, коли люди стоять на Майдані і за твоєю спиною - громада союзників. Інша справа, коли ці люди пересідають у крісла держслужбовців, - відзначила В.УЛЬЯНЧЕНКО. - Не завжди людина, потрапляючи на посаду, може до кінця виконати завдання, які ставить Президент, - або не вистачає професіоналізму, або заважають власні амбіції й інтереси».

За її словами, можливо, це залишало серйозні шрами на серці самого Президента, тому що В.ЮЩЕНКО - людина моральна, порядна, і для нього розлучатися з людьми було важко. «Сьогодні Петро ПОРОШЕНКО повернувся в команду, і це свідчить про те, що справа - не в особистих відчуттях. Команда в боях загартовуватиметься, і це нормально», - сказала вона.