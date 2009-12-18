Ющенку не соромно за чотири роки його президентства

Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє, що йому не соромно за чотири роки перебування на посту глави держави.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час спілкування зі студентами та викладачами Вінницького національного аграрного університету.

Серед своїх здобутків В.ЮЩЕНКО назвав запровадження свободи слова та демократії в Україні, відчутне просування на шляху євроатлантичної інтеграції, а також найвищі темпи зростання ВВП за останні 18 років.

В.ЮЩЕНКО вкотре закликав не посипати «голову попелом» і не говорити, що у країні все погано.

Він наголосив, що у перші чотири роки його президентства активно розвивалась економіка, суттєво зросли банківські вклади населення.

При цьому В.ЮЩЕНКО зауважив: «Біля мене не стояли ті політики, які б могли зробити краще».

Говорячи про останній рік, В.ЮЩЕНКО зазначив, що для повернення темпів розвитку, які ще були у серпні поточного року, знадобиться декілька років. При цьому він поклав відповідальність за це на прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО.

«Це не “Український прорив” (програма уряду Ю.ТИМОШЕНКО – УНІАН), це український нарив. Це політика імпровізації», - зауважив В.ЮЩЕНКО.