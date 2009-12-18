Тимошенко каже, що над Україною вже нависло справжнє зло

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що країна у випадку перемоги лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА на президентських виборах отримає справжнього неукраїнського Президента.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку Ю.ТИМОШЕНКО висловила сьогодні на міжнародному симпозіумі «Україна в 2010-2020 роках».

«Останнім часом я від Віктора Андрійовича (ЮЩЕНКА) чую, що через два місяці буде справжній український прем’єр-міністр. Я думаю, вам як людям інтелектуальним не потрібно пояснювати, чому у Віктора Андрійовича сьогодні така впевненість, що Україна отримає справжнього українського прем’єра. Тільки він забуває, що при цьому весь цей розрахунок на те, що Україна насправді отримає неукраїнського Президента», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем’єр вважає, що зараз в Україні відбувається дуже жорстка боротьба між кандидатами у президенти. Водночас, на її думку, всі претенденти борються лише з нею. «Усі кандидати від демократичних сил сьогодні борються не зі своїм ідеологічним ворогом ЯНУКОВИЧЕМ, а безпосередньо зі мною», - додала вона.

Ю.ТИМОШЕНКО переконана, що В.ЯНУКОВИЧ не змінився за останній час. «Нічого не змінилось. Якщо хтось буде говорити, що ЯНУКОВИЧ не є аж таким злом України, як його представляли у 2004 році, це є велика помилка, тому що, ми по суті справи, Україну принижуємо настільки навіть таким вибором, що далі й до нас так будуть ставитися і нас будуть сприймати через призму такої влади, яку народ сам собі запропонував», - вважає вона.

«Хотілось би, що всі наші справжні кандидати у президенти - демократи, поборовшись у першому турі, якщо у них дійсно є така потреба, навіть я можу їм пробачити, що вони борються не з ЯНУКОВИЧЕМ, а зі мною в усій своїй риториці, але в другому турі, якщо від демократичного сектора переможе один кандидат, а ЯНУКОВИЧ точно вийде у другий тур, то щоб ці кандидати від демократичних сил все ж таки об’єдналися проти справжнього зла, яке вже нависло над Україною», - зазначила Ю.ТИМОШЕНКО.