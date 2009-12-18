Ющенко - членам виборчкомів: не міняйте завтрашній день на тюрму

Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликає членів виборчих комісій забезпечити чесні вибори і не намагатись фальсифікувати їх результати.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв’ю Вінницькій обласній державній телерадіокомпанії.

«Не міняйте завтрашній день на тюрму», - сказав Президент, звертаючись до членів виборчкомів.

При цьому він зауважив, що Партія регіонів і БЮТ «умовно поділили країну на дві половинки – там моя комісія, там друга комісія. І кожна робить гру в межах свого округу. Я маю на увазі можливе відхилення від закону».

В.ЮЩЕНКО нагадав, що недавно звернувся до Служби безпеки України та Генеральної прокуратури щодо наявної в нього інформації про те, що нібито БЮТ обіцяв забезпечити місця в списках на місцевих виборах тим членам виборчкомів, які на президентських виборах забезпечать гарний результат для кандидата від БЮТ.