Королевська хоче занести місцеву владу Луганщини до «Чорної книги»

Місцева влада Луганської області хоче зменшити поставки соціального вугілля у два рази.

Як повідомили УНІАН в прес-службі парламентського комітету з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва, таку думку висловила голова комітету Наталія КОРОЛЕВСЬКА під час засіданні круглого столу з розвитку вугільної галузі.

Місцеву владу Луганщини за ставлення до шахтарських сімей можна занести до «Чорної книги» вуглепрому, вважає депутат.

За словами начальника управління реструктуризації Міністерства вугільної промисловості Віктора ЧЕРТКОВА, ДП «Укрвуглеторфреструктуризація» забезпечує кожного вуглеотримувачу 5,9 т вугілля на рік. Але якщо поставки соціального вугілля здійснюватимуться на місцевому рівні, чого зараз домагається Луганська обласна рада, ця норма буде зменшена майже удвічі – до 3,1 т.

«Не можна допустити, щоб у результаті політичних ігор місцевої влади постраждали інтереси вуглеотримувачів», – підкреслила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Нагадаємо, 3 грудня поточного року депутати Луганської облради звернулися до прем`єр-міністра, президента і голови Верховної Ради України з вимогою передати повноваження із забезпечення побутовим вугіллям пільгових категорій одержувачів на обласний рівень.