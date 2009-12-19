Тимошенко згадала, що український цирк - найкращий в світі

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що нові покоління українців треба виховувати на історичних перемогах України.

Таку думку Ю.ТИМОШЕНКО висловила у ефірі телеканалу "Україна".

"Нам потрібно знати, розуміти і відновити справжню історію. Нам потрібно віддати належне всім героям. Нам потрібно знати, як щасливі так і нещасливі дати. Але виховувати націю, віддаючи належне всім героям і всім досягненням, нам потрібно на найкращих перемогах, на найкращих досягненнях, на всьому найкращому, що Україна мала в історії. Мені здається, що тоді ми будемо виховувати сильну націю, яка буде жити не поразками в серці, а буде жити перемогами", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр-міністр вважає, що українцям треба навчитися пишатися своєю державою. "Я хочу, щоб ми навчились пишатися нашою державою, щоб ми від комплексу меншовартості, від комплексу, що Україна гірше за всіх, а десь там щось найкраще, перейшли до того, щоб виховувати наших дітей, нашу молодь на найкращих історичних і сьогоднішніх досягненнях. Думаю, що це є найвдячніша політика, коли країні є чим пишатися", - додала вона.

За її словами, в країні спостерігаються позитивні тенденції. Зокрема, Ю.ТИМОШЕНКО навела приклад, що в минулому році український цирк став одним з найкращих в світі. "А хтось знає, що у нас десь на Русанівці живе один з найкращих композиторів Сильвестров, якого хочуть бачити в Лондоні, в Нью-Йорку? Якщо ми говоримо про наші досягнення, то там потрібно сьогодні в культурі бачити, що є влада, якийсь офіціоз, а є люди, які почали будувати свої абсолютно творчі проекти", - пояснила вона.

"По багатьом напрямкам Україна і українці кращі. І треба навчитися бачити це і радіти цьому. Я хочу бачити таку Україну, щоб ми не посипали собі голову попелом, щоб не казали, що ми ні на що не здатні", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.