У Ющенка розсекретили зв'язкового між Тимошенко і Кремлем

Автором цілого ряду ініціатив, з якими виступає Юлія Тимошенко, є Віктор Медведчук. Своє переконання в цьому народний депутат Андрій Парубій висловив офіційному сайту кандидата в Президенти Ющенка.

Представник Віктора Ющенка у ЦВК зазначив: «Ця співпраця існує вже давно. Медведчук є зв’язковим у контактах між Тимошенко і Медведєвим. Він є автором цілого ряду ініціатив, з якими виступає Юлія Тимошенко. Зокрема, саме він є автором тієї Конституції, яку цього літа хотіли проштовхнути БЮТ та ПР», - каже депутат.

Він підкреслив, що характерними були заяви Медведчука та Тимошенко щодо помилковості політреформи та необхідності повернення до президентської форми правління: «Спочатку Медведчук передумав і вирішив, що бачить Україну президентською республікою, і майже через день це повторила Юлія Тимошенко».

«Очевидно, що Тимошенко виступає не як самодостатній політик, а як реалізатор тих ідей, які Медведчук експортує з Кремля», - додав Парубій.

«Можна тільки уявити, якою буде українська політика у випадку, якщо переможе Юлія Тимошенко. І зовнішня, і внутрішня політика буде вироблятися не в Києві, а в Кремлі», - наголосив політик.