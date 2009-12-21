Янукович розказав Бузеку про залежність Луценка

Лідер Партії регіонів, кандидат на пост Президента Віктор ЯНУКОВИЧ висловлює сподівання, що демократичні міжнародні інституції сприятимуть проведенню в Україні чесних, прозорих виборів глави держави і запобігатимуть фальсифікаціям.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив під час зустрічі з президентом Євроарламенту Єжі БУЗЕКОМ сьогодні у Києві.

Лідер Партії регіонів наголосив, що його політична сила дуже занепокоєна тим, що «прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО готується до фальсифікації результатів голосування».

«Ми розуміємо, що в неї немає жодних шансів перемогти. Водночас ми дуже зацікавлені, щоб вибори були чесними, прозорими, демократичними», - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.

Він також висловив сподівання, що ці вибори просунуть Україну ще далі вперед на шляху розбудови демократичного суспільства.

«Часу до першого туру залишилося мало. Тому ми хочемо мати в цей період більше зустрічей з нашими гостями – міжнародними спостерігачами і на час виборчої кампанії встановити з ними робочі контакти», - сказав В.ЯНУКОВИЧ, звертаючись до президента Європарламенту.

Він також зауважив, що «опозиція не має можливості застосовувати адміністративний ресурс і вона не застрахована від свавілля влади».

У цьому зв’язку В.ЯНУКОВИЧ також звернув увагу Є.БУЗЕКА на ситуацію, що міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО є “повністю контрольованим і залежним від прем’єр-міністра Ю.ТИМОШЕНКО”.